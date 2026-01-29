Ielu māksla ir skaists mākslas izpausmes veids. Diemžēl šis veids tiek izmantots arī kā vandalisms – apzīmējot, aprakstot ēku sienas, fasādes un nopietni bojājot kopējo tēlu. Nu kāds sociālo mediju lietotājs aktualizējis šo tēmu par konkrētu vietu Rīgā.
“Stockmann bomžu tunelis. Cik laika aizņem smalkā rokrakstā šādi izgleznot tuneļa sienu? Un kāds ir Rīgas pašvaldības policijas reaģēšanas laiks? Vai Rīgas pašvaldības policija vispār eksistē? Cik zemu var krist mūsu pilsēta bez kārtības uzraudzības? Toties par uguņošanu bija haips,” raksta sociālā medija “X” profila “Neglīta Rīga” pārstāvis.
Publikācijā pievienotajā fotoattēlā redzamas aprakstītas sienas krievu valodā. Cilvēki komentāru sadaļā norāda, ka Rīga ir nesakopta un “apķēzīta”. Lai noskaidrotu, vai un kā šī situācija tiek risināta, sazinājos ar Rīgas domes komunikācijas daļas pārstāvi.
Problēma tiek risināta
Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ieva Grīsle raksta: “Tā ir būtiska un aktuāla tēma. 13.janvāra ielas posms ir pilnveidojams kā aktīva un ērta pilsētvides daļa. Šajā virzienā 2025. gada beigās tika izbūvēta regulējama gājēju pāreja 13.janvāra ielā pie Prāgas ielas, lai uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un atvieglotu gājēju pārvietošanos.
Taču joprojām pastāv vietas, kur gan rīdzinieki, gan pašvaldība saskata nepieciešamību veikt uzlabojumus un sakārtot vidi, tostarp apakšzemes gājēju tunelis pie T/C Origo un Stockmann.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam ir spēkā esošs līgums par apakšzemes gājēju tuneļa 13. janvāra ielā uzturēšanas darbiem. Uzņēmējs veic ikdienas apsekošanu un, saskaņojot darbus ar pašvaldību, nodrošina teritorijas sakopšanu.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, Departaments par optimālu risinājumu ir noteicis vandālisma seku novēršanu 1–2 reizes gadā. Šajās reizēs sienas tiek plānveidīgi atjaunotas, virsmas pārklātas ar antigrafiti pārklājumu, kā arī tiek fiksēti un novērsti citi dažāda veida bojājumi.
Kā arī, Rīgas pašvaldības policija veic teritorijas uzraudzību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.”
