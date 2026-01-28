Foto. pexels-yankrukov

10 000 soļi dienā nepalīdzēs tikt pie smuka puncīša, ja staigāsi nepareizajā laikā? 0

22:22, 28. janvāris 2026
Pastaigas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā rūpēties par veselību, un labas ziņas – tās ir noderīgas jebkurā diennakts laikā. Tomēr eksperti norāda, ka diennakts laikam var būt nozīme, ja mērķis ir samazināt viscerālos taukus – taukus, kas slēpjas dziļi vēderā un ir īpaši kaitīgi veselībai.

Atšķirībā no zemādas taukiem, kurus var sataustīt, viscerālie tauki ieskauj iekšējos orgānus – aknas, kuņģi un zarnas, par to plašāk raksta portāls eatingwell.com. Tie ir vielmaiņas ziņā aktīvi un pārmērīgā daudzumā var traucēt hormonu darbību, veicināt iekaisumu, radīt insulīna nelīdzsvarotību un palielināt hronisku slimību risku. Tieši tāpēc šo tauku samazināšana ir svarīga ne tikai izskatam, bet arī ilgtermiņa veselībai.

Vingrošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt viscerālos taukus, un tam nav nepieciešami smagi treniņi.
Regulāras pastaigas uzlabo jutību pret insulīnu, mazina stresa hormonu līmeni un palīdz vielmaiņai, padarot staigāšanos par reāli izdarāmu lietu ikdienā. Taču akutāls ir jautājums – vai pastaigas no rīta ir efektīvākas nekā vakarā, un vai laikam vispār ir nozīme?

Eksperti uzsver, ka nav viena “pareizā” laika, kas derētu visiem. Svarīgākais faktors ir konsekvence. Ja izvēlētais laiks neiederas ikdienas ritmā, ieradums tā arī neiestāsies. Tāpēc ideālais laiks lielā mērā ir subjektīvs – tas ir brīdis, kad cilvēks patiešām spēj sevi sagrupēt un doties laukā.

Tomēr nelielas atšķirības starp rīta un vakara pastaigām pastāv.

