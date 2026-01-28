VIDEO. Elpu aizraujošs skats: kāpējs bez drošības aprīkojuma iekaro vienu no pasaules augstākajām ēkām 0
Amerikāņu klinšu kāpējs Aleks Honnolds paveicis iespaidīgu un bīstamu kāpienu, bez jebkādām drošības virvēm uzkāpjot debesskrāpī “Taipei 101” Taivānā. Kāpienu, kas ilga aptuveni 90 minūtes, tiešraidē ar 10 sekunžu aizturi pārraidīja “Netflix”, ziņo “Euronews”.
Honnolds debesskrāpi uzkāpa pa vienu no stūriem, izmantojot nelielus L veida izvirzījumus kā balstus kājām, kā arī ar plikām rokām pārvarot lielus dekoratīvus elementus, kas izvirzīti no ēkas fasādes. Sarežģītākā posma laikā viņam nācās manevrēt ap masīvām konstrukcijām un īslaicīgi atpūsties uz balkoniem.
508 metrus augstā “Taipei 101” ēka ir 11. augstākais debesskrāpis pasaulē, un, kad tā tika pabeigta 2004. gadā, tā kļuva par pirmo ēku, kas pārsniegusi 500 metru augstumu. Ēkai ir 101 stāvs, bet visizaicinošākā daļa bija vidējais posms – tā dēvētās “bambusa kastes”, kas veido ēkas ikonisko dizainu. Šis posms sastāv no astoņām sekcijām ar stāviem, kuros kāpšana notiek pa stāvām, uz āru izliektām sienām.
Kāpienu sākotnēji bija plānots veikt ātrāk, taču lietus dēļ tas tika pārcelts par diennakti. Honnolda slava pasaulē nostiprinājās pēc dokumentālās filmas “Free Solo”, kurā viņš bez drošināšanas uzkāpj Elkapitāna klintī Josemitu nacionālajā parkā. Filma 2019. gadā ieguva “Oskaru” kā labākā dokumentālā filma.
Pēc kāpiena 40 gadus vecais, divu bērnu tēvs Honnolds atzina, ka sākumā jutis spriedzi. “Kad atstāj zemi, sajūta ir intensīva – apkārt tik daudz cilvēku,” viņš sacīja, “Taču visi bija labvēlīgi noskaņoti, atbalstīja mani, un tas radīja gandrīz svētku sajūtu.”
Notikums izraisījis gan apbrīnu, gan diskusijas par ētiskajiem aspektiem, pārraidot tik augsta riska pasākumu tiešraidē. Lai gan Honnolds nav pirmais, kurš uzkāpis “Taipei 101”, viņš ir pirmais, kas to paveicis bez virvēm.
Iepriekš, 2004. gada Ziemassvētkos, ēkā ar drošināšanas aprīkojumu uzkāpa franču kāpējs Alēns Robērs.