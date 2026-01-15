Foto: LETA

Nav variantu – būs jāaizņemas! Kā Rīga plāno glābt Vanšu tiltu? 0

LETA
17:56, 15. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Vanšu tilta remontam Rīgas dome plāno aizņemties līdz 84, 46 miljoniem eiro, liecina šodien Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē atbalstītais lēmumprojekts.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freiberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Lasīt citas ziņas

Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā – līdz 42 miljoniem eiro un 2028. gadā – līdz 35,76 miljoniem eiro.

Aizņēmuma atmaksas termiņš ir līdz 30 gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz trim gadiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mana pasaule ir izpostīta.” Nošauto suņu saimnieks Modris pieņēmis sāpīgu lēmumu
“Es nevaru tam noticēt.” Skotijā nežēlīgi nogalināts Latvijas pilsonis
“Jūs visi to zināt!” Tusks asi vēršas pret Trampa paziņojumu

Gala lēmums par aizņēmuma ņemšanu būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība “Vanšu tilts”, solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T””.

Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā – 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā – 1,3 metri.

Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.

Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot “projektē un būvē metodi”, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.

Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas notiks ar Vanšu tiltu, ja jau šogad netiks sākta tā rekonstrukcija? Diemžēl iespējamais scenārijs ir visai bēdīgs
“Šoreiz piedāvājums ir būtiski izdevīgāks.” Noteikts uzvarētājs Vanšu tilta konkursā – zināms, cik izmaksās pārbūve
TV24
“Problēma ne tikai naudā!” Staķis atklāj, kāpēc jau 10 gadus pussagruvušais Vanšu tilts turpina apdraudēt dzīvības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.