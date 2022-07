Cilvēkiem būs nopietni jāskaidro, kādēļ oktobrī viņi saņems mazāku pensiju nekā septembrī Ieteikt







Cilvēkiem būs nopietni jāskaidro, kādēļ oktobrī viņi saņems mazāku pensiju nekā septembrī, Saeimas lēmumu indeksēt pensijas 1.augustā aģentūrai LETA komentēja Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Paredzēts, ka pensijas indeksēs jau augustā un izmaksās attiecīgo summu kopā ar septembra indeksācijas summu. Tas nozīmē, ka augustā pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā jeb indeksētā apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augustu.

Barča norādīja, ka šajā lēmumā vairs neko līdzēt nevar, jo, lai indeksēto summu varētu izmaksāt augustā, tad lēmums bija jāpieņem vismaz jūnijā.

Pēc viņas paustā, ir skaidrs, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra dažu dienu laikā nevar nodrošināt indeksēto pensiju izmaksu septembrī.

“Labklājības ministrijai ir jābūt loti uzmanīgai, lai nebūtu pensiju pārtraukumi vai kādas kļūdas. Tagad būs arī jānodarbojas ar nopietnu skaidrojumu, ko cilvēki, saņemot septembrī augustā indeksēto pensiju un septembrī indeksēto pensiju vienreiz pa diviem mēnešiem, oktobrī būs neizpratnē par to, kur atkal pazudusi naudiņa,” sacīja Barča.

Viņa sacīja, ka viens no federācijas priekšlikumiem bija indeksēt pensijas divas reizes gadā, taču par to nav sanācis vienoties ar politiķiem. Turklāt neesot arī īsti skaidrs, kāds būtu pensijas apmērs, kas būtu indeksējams aprīlī un septembrī. Barča norādīja, ka par to, acīmredzot, būs jālemj nākošajiem politiķiem.

LETA jau rakstīja, ka, lai pensionāriem kompensētu augošo inflāciju un energoresursu cenu paaugstināšanos, šogad pensijas indeksēs jau no 1.augusta.

Līdz ar to pensijas indeksēs jau augustā un izmaksās attiecīgo summu kopā ar septembra indeksācijas summu.

Grozījumu redakcija paredz šī gada valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, un piemaksas pie pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, apmēru pārskatīt 1.augustā.

Tāpat likumprojekts paredz, ka 1.augustā šogad valsts pensiju neatkarīgi no tās apmēra pārskatīs politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.