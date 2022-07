Cilvēkiem joprojām jāpazemojas ar 100 izziņām, lai iegūtu sociālo palīdzību, – Dimanta ir neizpratnē Ieteikt







Rūta Dimanta, Ziedot.lv vadītāja TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās kritiski par valsts birokrātisko aparātu: ̶ Tā man ir lielā mistika, kā valsts iestādes var netikt galā ar tām pieejamo datu apjomu par katras mājsaimniecības situāciju, ja mūsu ir tik maz… Ap 1,7 vai 1,8 miljoniem iedzīvotāju. Nevis kā jaunajā sociālās palīdzības sistēmā, kad Tev jāiet pazemoties ar kādām 100 dažādām izziņām jeb parakstītiem iesniegumiem, kas ir tik dārgs pasākums. Tā it kā mēs dzīvotu aizvēsturiskā laikmetā.

Dimantai ir žēl, ka cilvēkiem ar zemu izglītību un zemām sociālām prasmēm nav elektroniskā paraksta un viņi nepārvalda interneta bankas lietošanu. Un tad viņi iet uz banku un klātienē maksā par katru izziņu, kas ir mega dārgs process šiem cilvēkiem. Risinājums, protams, būtu precīzi mērķēta sociālā palīdzība katram trūkumcietējam. Ne tik daudz ar naudu, kā palīdzība apmaksāt mājokļa un siltuma izdevumus, lai cilvēks pats varētu nosegt vismaz pārtikas izdevumus.

“Es piekrītu par tā dēvēto “helikoptera naudu”: manai mammai, kam ir pensija zem 400 eiro, 200 eiro valsts pabalsts īsti nepalīdzēja. Bet man kā lielai ģimenei ar trijiem bērniem tie 500 eiro nebija tik svarīgi, jo spējam nopelnīt sev iztiku. Zinu, ka mamma bez šī pabalsta netiktu galā, bet viņai iedalīja mazāk nekā mums. Tas no valsts puses nav izvērtēts,” viņa uzsver.

Tas, ka šāda precīzi mērķēta sociālās palīdzības sistēma būs pieejama tikai no 2023. gada, šķiet dīvaini. Tas ir jautājums par valsts datiem, jo datu bāžu sistēmas tiek veidotas katra atsevišķi. Acīmredzot, VID sistēma nesavietojas ar Labklājības ministrijas un VSAA sistēmu. Man šķiet, ka mēs lielāmies ar to IT valsti, bet valsts pārvaldes procesā stipri atpaliekam, noslēdz R. Dimanta.