Covid-19 ierobežojumi nav devuši gaidīto efektu un Covid-19 izplatība turpina strauji pieaugt





Pirms aptuveni nedēļas Covid-19 izplatības kontrolēšanai ieviestie ierobežojumi nav devuši gaidīto efektu un slimības izplatība turpina strauji pieaugt, norādīts Veselības ministrijas (VM) uz šodienas ārkārtas valdības sēdi sagatavoto noteikumu grozījumu anotācijā.

Ministrijā skaidro, ka pēdējās nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita īpatsvars palielinājies par 32% – no 686 nedēļas laikā atklātajiem Covid-19 gadījumiem līdz 902. Pozitīvo testu īpatsvars šajā laikā pieaudzis no 2,4% līdz 3%, kā arī strauji palielinājies stacionēto pacientu skaits, kas šodien jau sasniedzis 113 cilvēkus.

VM uzskata, ka sasniegts augsts Covid-19 izplatības riska līmenis, kad jāvērtē jaunu ierobežojošo pasākumu ieviešana, kas ir mērķēti uz šobrīd aktuālāko infekcijas izplatīšanās ceļu ierobežošanu, attiecīgi šodienas valdības ārkārtas sēdē ministri spriedīs par papildu ierobežojumu ieviešanu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 250 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Tāpat pagājušajā diennaktī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecumā no 55 līdz 60 gadiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā inficēšanās laboratoriski apstiprināta 4208 personām, bet 1357 personām apstiprināta izveseļošanās.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 17, bet no tām izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 113 saslimušie, no kuriem 103 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit – ar smagu slimības gaitu.