Politiskie konkurenti kā vienu no Raimonda Čudara īpašībām norāda spītību.

Čudaru apstiprina viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā







Parlamentārieši šodien atbalstīja esošā Saeimas deputāta Raimonda Čudara (JV) apstiprināšanu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā.

Par Čudara apstiprināšanu nobalsoja kopumā 52 deputāti no koalīcijas, kā arī Oļegs Burovs (GKR), Andrejs Ceļapīters un Igors Rajevs. Pārējie deputāti nebalsoja.

Premjerministre Evika Siliņa (JV) pirms balsojuma Saeimas sēdē norādīja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir plaša nozaru ministrija, kur vienlaikus jārisina jautājumi, kas saistīti ar digitalizāciju, pašvaldībām, reģionu attīstību un vēlēšanu procesu. Šādos apstākļos nepieciešams cilvēks ar plašu skatījumu, pieredzi un augstu profesionalitāti.

Viņa uzsvēra, ka Čudars vairāk nekā desmit gadus vadījis Salaspils pašvaldību, kas apliecina gan izpratni par pašvaldību darbu, gan spēju ilgtermiņā vadīt un attīstīt to. Papildus tam viņš ir bijis klimata un enerģētikas ministrs, pieredzējis Saeimas deputāts un izglītots jurists, kurš labi orientējas valsts pārvaldē un likumdošanas procesā. Siliņa pauda pārliecību, ka Čudars spēs sākt darbu bez nepieciešamības pēc ieskriešanās perioda.

Viņa norādīja, ka ar Čudaru panākta vienošanās par konkrētām prioritātēm, tostarp digitālās pārvaldes attīstību ar īpašu uzsvaru uz mākslīgā intelekta izmantošanu valsts pārvaldē, Austrumu pierobežas attīstību un drošības stiprināšanu reģionā, reģionu izaugsmes veicināšanu un ciešāku dialogu ar pašvaldībām, kā arī vēlēšanu procesa rūpīgu izvērtēšanu un gatavošanos nākamajām Saeimas vēlēšanām.

Siliņa uzsvēra, ka atbildība par pieļautajām nepilnībām vēlēšanu procesā jāuzņemas ne tikai Centrālajai vēlēšanu komisijai un VARAM, kas pati ir uzņēmusi atbildību, bet arī jāvērtē Valsts datu aizsardzības inspekcijas loma. Vienlaikus viņa uzskata, ka atbildība jāprasa arī no uzņēmējiem, kuriem būs jāsamaksā par pieļautajām kļūdām. Tāpat nepieciešams izvērtēt darbinieku kļūdas, īpaši komunikācijas jomā, un pienācīgi sagatavoties nākamajam gadam.

Premjere arī izteica pateicību Ingai Bērziņai (JV) par līdzšinējo darbu VARAM, tostarp Mākslīgā intelekta centra izveidi, rīcības plāna izstrādi Austrumu pierobežai un virzību uz pārvaldības modeli Rīgas metropoles areāla attīstībai.

Pirms balsojuma Saeimā Edgars Tavars (AS) norādīja, ka netic tam, ka, nomainot vienu ministru, kaut kas mainīsies un valdības dotie solījumi tiks izpildīti. Līdz ar to AS neatbalsta Čudara kandidatūru, pauda Tavars.

Savukārt Edvards Smiltēns (AS) cer, ka Čudars savā darbā aizstāvēs pašvaldības, jo līdzšinējā politika esot tāda, ka, tiklīdz ir izmaiņas nodokļos, budžetā vieni no pirmajiem, kas cieš, ir pašvaldības.

“Saprotot, ka nākamā gada budžeta process būs ļoti sarežģīts, ka mūsu ekonomikas prognozes nav visai rožainas, es ceru, ka Čudara kungs izmantos iespēju katrā šādā lēmumā aizstāvēt Latvijas pašvaldības un to iedzīvotāju intereses,” sacīja Smiltēns.

Kļūstot par ministru, Čudara pirmā prioritāte būšot saistīta ar vēlēšanu tehnisko nodrošinājumu. “Sabiedrība gaida atbildi, kādēļ tā notika iepriekšējās vēlēšanās un kas ir jādara, lai šāda veida problēmas vairs nepieļautu,” sacīja Čudars.

Tieši tādēļ arī viņš gaida, kad būs pabeigta dienesta izmeklēšana, kuru ierosināja iepriekšējā ministre Bērziņa (JV), lai saprastu, vai un kādi lēmumi būtu par to jāpieņem. Tostarp, vai šobrīd atstādinātais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa būtu, iespējams, atbrīvojams pavisam, vai arī jāatjauno amatā.

Čudars uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmai ir jābūt pilnībā uzticamai, lai nākamā gada Saeimas vēlēšanas varētu tikt nodrošinātas bez problēmām.

Savukārt pie tuvākajām prioritātēm, kļūstot par ministru, viņš izceļ jautājumus, kas saistīti ar izmaiņām valsts noslēpuma piešķiršanā. Pielaide valsts noslēpumam pirmo reizi tiks prasīta arī no domju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem. Ja kādā pašvaldībā amatpersonai šāda pielaide netiks dota, tad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram būs jālemj par tās atstādināšanu, skaidro Čudars.

Vēl viņš kā svarīgu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra darbu izceļ valsts Austrumu pierobežas reģionālo attīstību. “Ir svarīgi nodrošināt to, lai šis reģions vismaz neatpaliek no pārējās valsts,” sacīja Čudars.

Čudara vietu Saeimā ieņems Jānis Zariņš.

Čudaru ministra amatam izvirzīja “Jaunā vienotība” (JV). Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) iepriekš norādīja, ka Čudaram ir pieredze pašvaldību darbā kā ilggadējam Salaspils mēram. Viņš ir strādājis gan kā ministrs, gan kā deputāts, un labi pārzina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas jomas.

Siliņa ar Čudaru ir vienojusies par prioritātēm – digitālo un mākslīgā intelekta attīstību, vēlēšanu procesa izvērtēšanu un sagatavošanos Saeimas vēlēšanām, austrumu pierobežas stiprināšanu un reģionu attīstību.

Līdzšinējā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) atkāpās no amata, uzņemoties politisko atbildību par problēmām pašvaldību vēlēšanās.

Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Čudars dzimis 1974.gadā. Viņš 1996.gadā Latvijas Universitātē ieguvis jurista grādu. No 2002. līdz 2009.gadam bijis praktizējošs advokāts.

2001.gadā Čudars ievēlēts Salaspils domē no Latvijas Zemnieku savienības saraksta, 2005.gadā ievēlēts Salaspils domē no partijas “Jaunais laiks” saraksta.

Savukārt 2009.gadā Čudars ievēlēts Salaspils novada domē no partijas “Jaunais laiks” un apvienības “Tēvzemei un brīvībai” kopējā saraksta un ievēlēts par novada domes priekšsēdētāju.

Salaspils domē Čudars no “Vienotības” saraksta tika pārvēlēts arī 2013., 2017. un 2021.gadā, savukārt domes priekšsēdētāja amatu ieņēma no 2009. līdz 2022.gadam.

2022.gada decembrī Saeima apstiprināja otro Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadīto valdību, kurā Čudars bija klimata un enerģētikas ministrs.