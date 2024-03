Ir parādījušies ziņojumi, ka vēlēšanu amatpersonas Krievijā piedāvājot dažādas bezmaksas dāvanas un balvas, lai tādējādi mudinātu krievus balsot Krievijas Valsts prezidenta vēlēšanās, vēstīja ārvalstu medijs “Newsweek“.

Starp piedāvātajām bezmaksas dāvanām ir bulciņas, putra un biļetes uz koncertiem. Tiek ziņots, ka dažās vietnēs pat ir izsludinātas loterijas, kurās vēlētāji, kas piedalās konkursos, varot laimēt balvas, sākot no malkas līdz pat jaunām automašīnām un “iPhone” viedtālruņiem.

Kā zināms, piektdien, 15.martā, Krievijā sākās trīs dienas ilgās prezidenta vēlēšanas, un daži Rietumu analītiķi ir pauduši bažas, ka Kremlis ir nobažījies par zemo vēlētāju aktivitāti. Lai gan tiek sagaidīta Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzvara ar lielu balsu pārsvaru vēlēšanās, ko daudzi uzskata par falsificētām, viņa birojs esot nobažījies, ka mazāka nekā gaidīts vēlētāju aktivitāte varētu sniegt pamatu argumentam, ka šīs vēlēšanas ir nelikumīgas.

Šī mēneša sākumā Kara izpētes institūts (Institute for the Study of War, ISW) rakstīja, ka Krievijā jau “plaši izplatīts viedoklis, ka vēlēšanas jau ir izlemtas un ka krievi kopumā ir pieņēmuši, ka Putins jau atkal ir uzvarējis.” ASV bāzētais analītiskais centrs savā ziņojumā piebilda, ka galvenais iemesls, kāpēc Kremlis turpina centienus panākt augstu vēlētāju aktivitāti, ir “radīt leģitimitātes un plaša tautas atbalsta aizsegu” Putina vēlētāju – elektorāta – vidū, raksta “Newsweek”.

Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas plašsaziņas līdzekļa “Meduza” sniegto informāciju, Kremlis plāno sasniegt 70-80 % vēlētāju aktivitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, Kremlis, kā ziņots, cenšas mobilizēt pilsoņus, kas ir saistīti ar valdību, tostarp valsts sektora darbiniekus un valsts korporācijās strādājošos, kā arī viņu radiniekus un draugus.

Laikraksts “The Moscow Times” ceturtdien detalizēti aprakstīja, kā Krievija mēģina vilināt pilsoņus uz vēlēšanu iecirkņiem ar tādām balvām kā maisiņi ar cukuru un koncerta biļetes. Sibīrijas pilsētā Omskā dažiem jaunajiem vēlētājiem tiks piedāvāti bezmaksas braucieni ar vietējo panorāmas ratu.

Altaja reģionā vēlētāji var mēģināt laimēt tādas preces, kas ir sankciju sarakstā, piemēram, viedtālruni “iPhone 15” vai “Dyson Airwraps”, raksta savukārt medijs “Times”. Streživoja (Strezhivoy) pilsēta piedāvājot bulciņas un putru, savukārt Sverdlovskas apgabalā tiek rīkota viktorīna ar balvām, tostarp automašīnām un motocikliem.

Britu medija “BBC” žurnālists Frānsiss Skārs (Francis Scarr), kurš specializējas Krievijas plašsaziņas līdzekļu analīzē, soctīkla vietnē “X” (agrāk Twitter) publicēja video no kāda Sibīrijas rajona, reklamējot izlozes, kur balvās var laimēt cukura maisus un “malkas furgonus”.

Putins ir bijis Krievijas prezidents no 2000. līdz 2008.gadam un kopš 2012. gada, savukārt pa vidu šiem periodiem viņš ir bijis arī premjerministrs, būdams valsts izpildvaras vadītājs. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Putins joprojām ir populārs Krievijas sabiedrībā, lai gan atbalsts viņa karam Ukrainā esot mazinājies.

Krievijas centrālā vēlēšanu komisija gan ziņoja, ka piektdien, 15.martā, tiešsaistē bijusi liela vēlētāju aktivitāte, kā rezultātā digitālā balsošanas sistēma nedarbojās jeb, tā teikt, “uzkārās”. Saskaņā ar Vācijas ziņu aģentūras “DPA” sniegto informāciju aptuveni 500 000 Maskavas iedzīvotāju balsojuši internetā no rīta pirmajā balsošanas dienā.

Ukrainas militārās izlūkošanas aģentūra (GUR) paziņoja laikrakstam “The Kyiv Independent”, ka tās amatpersonas uzlauzušas vienu no Krievijas tiešsaistes balsošanas sistēmām un piektdien traucējušas vēlēšanu procesu. Aģentūras pārstāvis piebilda: “Tur nav ne vēlēšanu, ne demokrātijas.”

Tika ziņots arī par traucējumiem vairākos vēlēšanu iecirkņos pēc tam, kad daži iedzīvotāji, šķiet, protestēja pret Krievijas vēlēšanām. Vairākās pilsētās, tostarp Maskavā un Krimā, dažas vēlēšanu zīmes tika iznīcinātas pēc tam, kad demonstranti vēlēšanu urnās ielēja tumšas krāsas krāsvielu. Cits Krievijas plašsaziņas līdzeklis ziņoja, ka Sanktpēterburgā tika aizturēta kāda sieviete par Molotova kokteiļa iemešanu vēlēšanu iecirknī.

Kā vēsta Krievijas ziņu vietne “Fontanka”, tad kāda sieviete, kura apsūdzēta sprāgstvielas iemešanā, policijai apgalvoja, ka viņai veikt dedzināšanu pret samaksu pavēlējis “Ukrainas Telegram kanāls”. “Newsweek” piektdien vēlu vakarā, izmantojot e-pastu, sazinājās ar Ukrainas Ārlietu ministriju, lai saņemtu komentāru par šīs sievietes apgalvojumiem.

The Kremlin wants a high turnout in the ‘election’ to help bolster Putin’s legitimacy

One way they achieve this is by holding raffles at polling stations

For residents of this district in Siberia, domestic appliances, bags of sugar, and even vans of firewood are up for grabs pic.twitter.com/rXap4hu28F

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 12, 2024