Dabaszinību jauno skolotāju stipendiju “Starp mums ir ķīmija!” fonds sasniedzis jau 180 000 eiro – izsludināta pavasara pieteikšanās Ieteikt







Latvijas zāļu ražotāja “Olpha” izveidotā Latvijā lielākā privātā stipendiju programma jaunajiem dabaszinību skolotājiem “Starp mums ir ķīmija!” turpina augt – kopējais stipendiju fonds 2025.gadā sasniedzis jau 180 000 eiro. No 31.marta līdz 22.aprīlim norosināsies pavasara pieteikšanās kārta, kurā 3000 eiro stipendijas saņems deviņi topošie vai jaunie ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji.

Iniciatīvu 2023. gadā ar stipendijām ķīmijas skolotājiem sāka “Olpha”, 2024.gadā programmai ar bioloģijas skolotāju stipendijām pievienojās “Centrālā laboratorija”, bet šogad kā partneris programmā iesaistījusies arī “Veselības centru apvienība” (VCA), pasniedzot stipendijas matemātikas skolotājiem. Pateicoties sadarbībai, turpmāk ik gadu jaunajiem skolotājiem tiks piešķirtas 15 stipendijas, palīdzot viņiem turpināt pedagoģijas studijas vai sākt jaunā skolotāja karjeru, tādējādi veicinot dabaszinātņu izglītības attīstību Latvijā. Pavasara pieteikšanās kopskaitā deviņām stipendijām notiks no 31. marta līdz 22. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu starpmumsirkimija.lv.

“Kad 2023. gadā “Olpha” sāka piešķirt stipendijas jaunajiem ķīmijas skolotajiem, mums bija divi galvenie mērķi. Pirmkārt, vēlējāmies finansiāli atbalstīt jaunos ķīmijas skolotājus, tādējādi novērtējot to nozīmīgo darbu, ko viņi ikdienā dara, mācot jauno paaudzi. Otrkārt, mūsu mērķis ir celt skolotāja darba prestižu sabiedrībā, mudinot arvien vairāk jauniešu izvēlēties to par savu nākotnes profesiju. Skolotāju trūkums ir reāla problēma, un tā kļūst arvien aktuālāka, jo liela daļa skolotāju, jo īpaši dabaszinību, ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Mēs skolotāju trūkuma problēmu risinām ar konkrētu aktivitāti, un esam ļoti gandarīti, ka divu gadu laikā mūsu iniciatīvai ir pievienojušies vēl divi uzņēmumi, kas ir gatavi ieguldīt Latvijas nākotnes izglītībā,” uzsver AS “Olpha” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Statistikas dati liecina, ka dabaszinību skolotāju trūkums Latvijā arvien ir aktuāls – Latvijas skolās trūkst simtiem skolotājiem, bet turklāt 75% jauno skolotāju pamet darbu pirmajos piecos gados. Vienlaikus kā pozitīva tendence vērojama tā, ka tieši pēdējos divos gados pedagoģijas studentu skaits pieaug, apliecinot, ka šī profesija atgūst savu prestižu arī jauniešu vidū. Taču šādai tendencei jāturpinās vēl vairākus gadus, lai skolotāju deficītu kompensētu un novērstu vēl lielākas programmas nākotnē.

“Baltijā modernākā laboratorija “Centrālā laboratorija” ir viens no lielākajiem diagnostikas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Taču tas ir iespējams, tikai pateicoties mūsu darbiniekiem, augsta līmeņa laboratorijas speciālistiem. Mēs apzināmies, ka kvaliatīva izglītība dabaszinātnēs, jo īpaši bioloģijā, ir pamats gan veselības aprūpes nozares attīstībai, gan sabiedrības veselības uzlabošanai. Atbalstot jaunos bioloģijas skolotājus, mēs ieguldām nākotnes medicīnas iespējās un Latvijas labklājībā,” norāda SIA “Centrālā laboratorija” valdes priekšsēdētaja Zane Kaktiņa.

Šogad stipendiju programmai ar savu ieguldījumu pievienojas arī “Veselības centru apvienība”, kas nodrošinās stipendijas topošajiem matemātikas skolotājiem. Kā uzsver AS “Veselības centru apvienība” valdes locekle Solvita Babre-Samata: “Matemātika ir zināšanu pamatu pamats, neatkarīgi no tā, ar kādu profesiju jaunietis vēlas saistīt savu nākotni. Tāpēc mums ir svarīgi domāt par veidiem, kā pilnveidot skolēnu zināšanas šajā priekšmetā, jo pēdējos gados centralizēto eksāmenu rezultāti diemžēl ir kritušies. Lai to mainītu, ir būtiski atbalstīt skolotājus, kuri spēj aizraut un radīt interesi par matemātiku, palīdzot skolēniem ne tikai apgūt pamatus, bet arī iemīlēt šo priekšmetu. Bez matemātikas zināšanām nav iedomājams arī ārstu un citu veselības aprūpes speciālistu darbs “Veselības centru apvienībā”. Tieši matemātiskā domāšana attīsta spēju analizēt, izvērtēt un izdarīt loģiskus secinājumus, kas ir būtiski šajā profesijā.”

Jaunie un ķīmijas, matemātikas un bioloģijas skolotāji stipendijai aicināti pieteikties no 31.marta līdz 22.aprīlim. Stipendiju programmas nolikums un pieteikuma anketa pieejami projekta mājaslapā starpmumsirķīmija.lv. Stipendija tiks piešķirta studentiem ar augstākajām sekmēm iepriekšējā mācību semestrī. Stipendijai aicināti pieteikties jaunie speciālisti, kuri pašlaik apgūst ķīmijas, matemātikas vai bioloģijas pedagoga profesiju vai apgūst dabaszinātnes un paralēli arī māca ķīmiju, matemātiku vai bioloģiju skolā. Pieteikšanās stipendijām notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Skolotāju atbalsta programma “Starp mums ir ķīmija!” ir līdz šim lielākais privātā sektora ilgtermiņa ieguldījums jauno pedagogu atbalstam. Tās ietvaros “Olpha” piecu gadu laikā investēs 75 000 eiro, ik gadu piešķirot 5 stipendijas ķīmijas skolotājiem; “Centrālā laboratorija” četru gadu laikā piešķirs 60 000 eiro, nodrošinot 5 stipendijas bioloģijas skolotājiem gadā; savukārt “Veselības centru apvienība” turpmāko trīs gadu laikā ieguldīs 45 000 eiro, ik gadu atbalstot 5 jaunos matemātikas skolotājus. Stipendiju programma topošo skolotāju atbalstam izveidota pēc uzņēmumu īpašnieku un zvērināta advokāta Artūra Spīguļa iniciatīvas 2023.gadā.

