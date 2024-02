Uzņēmējs vēršas pie valdības: Jūs bez tām lauku skolām neiztiksiet! Ieteikt







“Tas būt nepopulāri, ko es teikšu, bet tā ir patiesība – mums vajag cilvēkus, darbarūķus, kas strādā uz zemes, kas kopj zemi, kas vada traktorus, kas slauc govis, kas saimnieko mežā. Līdz ar to ir kaut kāds izglītības pamats, kas jāiegūst, un tālāk ir specializētā izglītība. Izejot no mūsu pozīcijām, loģiski, ka mēs esam ieinteresēti, lai būtu tā bāze, no kuras vecāki un bērni tālāk var startēt. Tā ir pamatskolas, tas ir minimums,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” viedokli izsaka A/S “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks.

“Tālāk ir jautājums par to super kvalitāti. Mūsu gadījumā es pat teiktu tā, ka tas kvalitātes rādītājs ir otršķirīgs. Pirmais ir izglītības kā tādas pieejamība. Jo, ja vecāki redzēs, ka tās kvalitātes nav, viņi no turienes bērnus izņems, kas varēs, aizvedīs uz tuvējām skolām, bet ir vesela jūra cilvēku, vecāku, kuriem nav šīs iespējas – izvadāt bērnu, aizvest uz autobusu, vai pavadīt līdz autobusam. Ir bērni, kas katru dienu pāris kilometrus kopā ar vecomāti iet līdz ceļam, lai tiktu uz autobusu. Ko tad viņiem darīt?” turpina viņš.

“Viena no Reģionālās reformas uzdevumiem ir izvērtēt šo investīciju vidi, uzzīmēt progresīvo nākotnes plānu un pateikt, ka tur nebūs. Jūs redzēsiet, kas par šovu būs! Nekustamo īpašumu cenas aizies, nevienam tos nevajadzēs, jo, kas tur dzīvos. Tur ir vesela jūra problēmu.

Tas pats drošības jautājums – arī nepatiks, ko es tagad pateikšu. Paskatieties uz Ukrainas piemēru. Kijiva dzīvo skaistu dzīvi – karo lauku vīri. Precīzi tāpat kā Krievijā.

Tad man ir jautājums, ja gadījumā mums līdzīgas problēmas sākas, kas būs tie karotāji? Es domāju, ka “airBaltic” pirmajā dienā pārdos biļetes tik daudz, cik savu mūžu viņi nav pārdevuši, kad Rīga lidos ārā.

Paskatieties uz 1991. gadu. Kas brauca uz Rīgu aizstāvēt Latvijas neatkarību? Kas? Kolhozu autobusi, viss. Tie jau bijām mēs, kas tur bijām. Un no tā viedokļa, patriotisms jau rodas tajā vidē, kurā tu audz un dzīvo,” skaidro A/S “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētājs.

Noslēgumā Dominieks uzsver: “Ja mēs saliekam kopā visus šos akcentus: drošība, infrastruktūra un viss pārējais, jūs bez tām lauku skolām neiztiksies! Es šajā gadījumā griežos pie valdības.”