Darbiniekus nevar ne ar uguni atrast: 120 000 ASV dolāru vērts darbs, ko neviens amerikānis vairs nevēlas darīt 0
Tūkstošiem labi apmaksātu darba vietu Amerikā joprojām paliek tukšas, jo amerikāņiem vienkārši vairs neinteresē fizisks roku darbs – tā apgalvo eksperti. Tās ir stabilas un labi atalgotas darba vietas, kurās maksā līdz pat 120 tūkstošiem ASV dolāru gadā, tomēr interese par tām ir pārsteidzoši maza.
Kā ziņo Daily Mail, autoindustrijas milži, piemēram, “Ford”, šodien nespēj atrast pietiekami daudz prasmīgu darbinieku. Uzņēmuma izpilddirektors Džims Fārlijs norāda, ka šobrīd ASV pieejamas aptuveni pieci tūkstoši mehāniķu vakanču, kurās var nopelnīt līdz 120 tūkstošiem ASV dolāru gadā. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā vidējā alga valstī, tomēr šīs pozīcijas ir grūti aizpildīt.
Fārlijs brīdina, ka valstī ir vairāk nekā miljons neaizpildītu vakanču kritiski svarīgos amatos – avārijas dienestu un kravas pārvadājumu jomas darbinieki, rūpnīcu strādnieki, santehniķi, elektriķi u.c. Viņaprāt, par to netiek runāts pietiekami, un šī problēma kļūst arvien nopietnāka.
Viens no iemesliem, kāpēc vakances tik grūti aizpildīt, ir laiks, kas vajadzīgs, lai šajās nozarēs sāktu pelnīt lielo algu. Mehāniķu atalgojums bieži balstās uz padarīto darbu, un, lai pelnītu vairāk, jāstrādā ātri un efektīvi. Ne visiem tas izdodas.
Vēl viens šķērslis – nepieciešams apmēram piecu gadu apmācību posms, lai kļūtu par pilnvērtīgu speciālistu.
Veiksmes stāsts
Tomēr ir arī veiksmes stāsti. Viens no tiem ir Teds Hamels no Ohaio, kurš šobrīd ir 39 gadus vecs un pelna 160 tūkstošus dolāru gadā kā vecākais mehāniķis, specializējoties transmisiju problēmās. Lai sasniegtu šo līmeni, viņam bija vajadzīgi vairāk nekā 10 gadi.
Sākuma alga nozarē svārstās no 42 līdz 44 tūkstošiem ASV dolāru gadā, un tas ir ar nosacījumu, ka kandidātam jau ir vairāku gadu pieredze vai pabeigta prakse. Augstākā izglītība nav obligāta, taču darba uzsākšana šajā jomā ir ne tikai laikietilpīga, bet arī dārga – mehāniķiem bieži vien pašiem jāiegādājas savi instrumenti.
Darbs arī ir fiziski smags un var atstāt sekas uz veselību. Darba laikā gūtās trauma var liegt iespēju vairākus mēnešus strādāt, un tas būtiski ietekmē ienākumus. Neskatoties uz to, tādi cilvēki kā Hamels, kuri ir sava amata meistari, reti paliek bez darba. Viņš ir tik pieprasīts, ka viņa priekšnieks pat jokojot esot teicis, ka vēlētos viņu klonēt.
Lai gan ir iespējams pelnīt lielu naudu, daudzi pat necenšas un pamet darbu, pirms vēl sasnieguši šādu līmeni. Šī nozare šobrīd piedzīvo darbinieku deficītu, kamēr citās nozarēs notiek masveida atlaišanas.