Kā jau liecina skaitlis un vārdi pirmajā laikraksta lappusē, “Latvijas Avīze” svin 35 gadus kopš pirmā numura iznākšanas – 1988. gada 9. janvārī sāka iznākt mūsu laikraksta priekštece “Lauku Avīze”.

Redakcija nolēmusi šo notikumu atcerēties visu janvāri, un savā dzimšanas dienā dāvināsim dāvanas un aicinām arī citus tās dāvāt sev un citiem. Kādas dāvanas? Mēs dāvināsim laikraksta abonementu cilvēkiem, uzņēmumiem, organizācijām, sadarbība ar kuriem mums ir un būs īpaši svarīga; to nozaru pārstāvjiem, kas ir pastāvīgā “Latvijas Avīzes” žurnālistu lokā; kā arī citiem potenciāliem lasītājiem, kuri vēl nav bijuši abonentu lokā – paraugieties, cik daudz noderīgas un interesantas lasāmvielas atradīsiet avīzē, kas iznāk katru darbdienu!

Protams, daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju jau abonē “Latvijas Avīzi” – paldies jums par to! Paldies, ka dodat redakcijai iespēju jums dāvināt lasītprieku, zinātkāri, informētību. Ja jums ir iespēja un vēlme – dalieties, dāviniet lasītprieku arī tālāk. Mēs zinām, ka daudzi pieaugušie bērni saviem vecākiem dāvina “Latvijas Avīzes” abonementu, tāpēc aicinām – vecāki, parādiet, iesakiet arī viņiem – lūk, ko raksta “Latvijas Avīze”, to noteikti vajag izlasīt! Abonents izvēlas laikrak­stu, jo grib lasīt – dāvināsim arī citiem lasītprieku, zinātgribu un lasītgribu.

Avīzes pirmā numura iznākšanas gadadiena ir vēsturisks fakts, un “Lauku Avīzes”/ “Latvijas Avīzes” darbība ir atstājusi daudz nospiedumu Latvijas vēsturē. Un, kā zināms, “Latvijas Avīze” daudz pievērsusies vēstures tematiem arī savā saturā. Šo iemeslu dēļ vienu no pirmajiem abonementiem dāvinām Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram, vēsturniekam Valteram Ščerbinskim.

“Latvijas Avīze” popularizē vēsturi

Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, vēsturnieks Valters Ščerbinskis teic, ka drukāto presi līdz šim lielākoties lasījis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ar kuru enciklopēdijas redakcija atrodas vienā ēkā: “Ja kas ieinteresē, eju lasītavā, meklēju konkrētu numuru, konkrētu rakstu. Bet, runājot par vēsturniekiem, gribētu teikt, ka mums “Latvijas Avīze” jau ir īpašs laikraksts, jo vēl no “Lauku Avīzes” laikiem ļoti konsekventi uztur vēstures popularizēšanas līniju. Neviena cita avīze to tā nav darījusi. No otras puses, jāsaka, ka “Latvijas Avīze” to vienmēr darījusi ļoti profesionāli, kompetenti. Parasti profesionāļi vienmēr šaubās, vai žurnālisti spēs attiecīgo lietu pienācīgi aprakstīt. Manuprāt, tādā ziņā “Latvijas Avīzei” konkurentu īsti nav. Vēl viena lieta – man allaž bijusi sajūta, ka “Latvijas Avīzei” un tās darbiniekiem vienmēr rūpējis un nav bijis vienaldzīgs Latvijas kā valsts liktenis. Un tas ir ļoti svarīgi. Tie nav skaisti vārdi, es tiešām tā domāju. Arī Nacionālās enciklopēdijas gaitām jūsu avīze sekojusi no pirmās dienas.” Viesturs Sprūde