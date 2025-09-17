Debesis klās mākoņu sega… Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, starp mākoņiem spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā mākoņi daļēji klās debesis. Vairāk nokrišņu būs nakts pirmajā pusē Kurzemē, kur vietām līs stipri un ducinās pērkons.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, vietām ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8..+12 grādi, piekrastē – līdz +15 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem.
Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels un īslaicīgs lietus, nokrišņu varbūtība pieaugs vakarā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +12 grādiem, piepilsētā – līdz +10 grādiem; maksimālā temperatūra dienā būs +18..+19 grādi.