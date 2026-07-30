Desmit restorāni Rīgā un Pierīgā, kur nosvinēt īpašus mirkļus 0
Katram no mums ir dienas, kurās gribas atzīmēt pa skaisto. Tā var būt dzimšanas diena, izlaidums, kāzu jubileja vai pašas kāzas. Tā var būt arī vienkārši vēlme izrādīties savam randiņam, pārsteigt savus kolēģus vai palutināt sevi pašu. Svarīga šādās reizēs ir gan vieta, gan ēdiens, gan noskaņa, jo cilvēks bauda ar visām maņām. Lai tev svētku reizēs nebūtu tālu jāmeklē, aplikācijas visam komanda ir atlasījusi desmit vietas Rīgā un tās apkārtnē, kur skaisti ierāmēt kādu dzīves notikumu atmiņās – ar labu ēdienu, skaistu vidi un svinīgu atmosfēru.
36.line Grill Restaurant
Izsmalcināta vieta Baltijas jūras krastā, kur īpaši veiksmīgie savās vakariņu piedevās var baudīt arī saulrietu – gan iekštelpās, gan uz terases. Šajā restorānā var gan plānot romantisku randiņu divvientulībā, gan sarīkot lielākas svinības ģimenes un draugu vai varbūt kolēģu lokā. Ēdienkartē kaut ko tieši sev atradīs ikviens – arī vegāni un veģetārieši. Tikai pusstundas brauciens no Rīgas, bet sajūta kā mazā ceļojumā!
Italissimo
Mājīgs un plašs restorāns Baznīcas ielā, kur var baudīt klasiskus itāļu ēdienus plašā klāstā. Pieejami dažāda izmēra galdiņi, bet īpaši padomāts par kopābūšanu ar bērniem. Restorānā atrodas vesela bumbu istaba, turklāt pieaugušie no restorāna galdiņiem var sekot līdzi bērnu izklaidēm. Saldummīļi novērtēs arī iespaidīgo desertu piedāvājumu, kurā atrodams arī gardais tiramisu un dželato. Kamēr vēl vakari ir silti, visu iepriekšminēto var baudīt un svinēt arī uz terases.
SEOVILLAGE
Iedomājies vakaru labā restorānā pie ezera, ar saulrietu un dzīvo mūziku – kā filmā. Tas iespējams kaut šovakar nepilnas stundas braucienā no Rīgas. Šeit uz svinībām gaidītas gan ģimenes ar bērniem, gan suņu saimnieki, gan saldie pārīši, gan vienkārši vasarnieki mazākās un lielākās kompānijās. Turklāt, ja svētkus gribēsies pagarināt līdz nākamajam rītam, tepat blakus pieejams arī SPA un apartamenti nakšņošanai!
ROI
Gaumīgs restorāns netālu no Dailes teātra, kur baudīt izsmalcinātu ēdienkarti ar austerēm un tartaru uzkodās. Paši vietas saimnieki stāsta, ka elegance te sastopas ar mājīgu atmosfēru, tāpēc tā būs piemērota dažādiem notikumiem. Turklāt te gaidīts patiešām ir ikviens – šis restorāns piemērots ģimenēm ar bērniem, te var ierasties arī ar dzīvniekiem, kā arī galdiņi atradīsies gan pārīšiem, gan lielākiem kolektīviem.
BURŽUJS
Stilīgs restorāns Dzirnavu ielā, ko mēdz dēvēt arī par austeru bāru. Šeit var baudīt bagātu ēdienkarti, sākot no kaviāra un izcilām jūras veltēm līdz pat sātīgam burgerim ar frī kartupeļiem. “Buržujs” gaida gan mazus draugu bariņus, gan randiņotājus, gan lielākas kompānijas, kas siltos vasaras vakaros var baudīt vakaru arī restorāna terasē, kas atrodas slēgtajā iekšpagalmā. Drīkst nākt arī ar suņiem!
Whitehouse
Šī elegantā vieta atrodas pašā Rīgas centrā – leģendām apvītajā Vērmaņdārzā. Trīsstāvīgajā restorānā iespējams uzburt īsto sajūtu ikvienam pasākumam, no mazākas pasēdēšanas vai divvientulības līdz pat kāzām, koncertiem un modes skatēm, baudot gan vēsturiskās ēkas skaisto telpu priekšrocības, gan ekskluzīvo atmosfēru terasē. Turklāt “Whitehouse” laipni palīdzēs pat ar pasākumam piemērotām dekorācijām un vadītājiem. Kā odziņa uz kūkas ir iespēja pastaigāties pa otro vecāko parku Rīgā!
Chef’s Corner
Plašs restorāns ar ātru apkalpošanu un jautru atmosfēru, kas aicina atzīmēt gan gaumīgās telpās, gan vasarīgā iekšpagalma terasē. Ēdienkartē te padomāts par visiem dzīvesveida piekritējiem, tāpēc droši vari ņemt līdzi savus draugus vegānus un veģetāriešus. Tāpat te gaidītas ģimenes ar bērniem, kolēģu kompānijas un tie, kas grib atzīmēt kādus īpašus notikumus.
Riverside Rest Bar
Moderns restorāns Daugavas labajā krastā ar skaistu terasi un izcilu ēdienkarti, kurā atrodami gan eiropeiski ēdieni, gan Āzijas garšas. Te gaidīti visi, kas vēlas nosvinēt īpašus dzīves notikumus vai vienkārši mazliet atslābt pēc smagas darba dienas. Diezgan bieži šeit skan dzīvā mūzika, spēlē dīdžejs vai pat notiek karaoke, līdz ar to garlaicīgi nebūs nevienam. Vietas arī pietiks visiem, tāpēc var ierasties arī plašākā skaitā.
Stūris
Radošs restorāniņš klusajā centrā, kur ēdienkarte balstīta sharing jeb dalīšanās konceptā, tāpēc noteikti nāc ar ģimeni vai draugiem un nogaršojiet no visa pa druskai! Ēdienu gatavošanā tiek izmantotas Latvijas veltes, bet pašus ēdienus iedvesmojušas dažādu valstu virtuves. Šī ir vieta jebkurai kompānijai, kā arī viņu četrkājainajiem mīluļiem – gan mājīgajās telpās, gan brīvdabas terasē Strēlnieku ielā ar skatu uz mūsu jūgendstila pērlēm jeb Art Nouveau.
Harper Woolf
Elegants restorāns pašā Vecrīgas sirsniņā, kur var baudīt ne tikai unikālu ēdienkarti, bet arī jautru atmosfēru tajos vakaros, kad tiek spēlēta dzīvā mūzika vai diskotēka. Nāc šeit ar mīļoto, ar bērniem vai draugu lokā, jo kaut ko savām garšas kārpiņām te atradīs ikviens. Perfekta vieta dzimšanas dienas ballītēm – gan tiem, kas grib traki dejot, gan galdaspēļu cienītājiem.
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