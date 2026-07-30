Sprūds brīdina: Šobrīd notiekošais Krievijā var radīt jaunus riskus Latvijai 0
Saeimas deputāts (PRO), bijušais aizsardzības ministrs (2023–2026) un 15. Saeimas deputāta amata kandidāts Andris Sprūds TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentēja iespējamos drošības riskus Latvijai saistībā ar Krievijas kara stāvokļa noteikšanu un iespējamo cilvēku plūsmu pie Latvijas robežas.
Sprūds norādīja, ka Krievijas lēmumi par kara stāvokli un obligātāku iedzīvotāju iesaisti militārajā sistēmā var radīt jaunus izaicinājumus arī Latvijai. Viņš pieļāva iespēju, ka nākotnē uz Latvijas un Krievijas robežas varētu parādīties cilvēki, kuri censtos sevi pozicionēt kā personas, kas nevēlas piedalīties karā Ukrainā.
Viņaprāt, šāda situācija varētu radīt papildu spiedienu uz Latvijas institūcijām, jo būtu jāņem vērā gan nacionālā drošība, gan starptautiskie standarti un cilvēktiesību aspekti.
Sprūds uzsvēra, ka Latvija nevar ignorēt iespējamos riskus, tostarp migrācijas un hibrīddraudus, kas saistīti ar Krieviju un Baltkrieviju. Viņš norādīja, ka Latvijas nostāja attiecībā uz migrāciju no agresorvalstīm ir bijusi konsekventa – šādi procesi ir rūpīgi jāvērtē un jākontrolē.
Deputāts uzsvēra arī nepieciešamību pēc ciešas starpinstitucionālas sadarbības, sabiedrības informēšanas un sadarbības ar medijiem, lai skaidrotu notikumus un iespējamos apdraudējumus.
Sprūds atgādināja, ka Latvija atrodas uz Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas, tādēļ robežas drošība ir ne tikai Latvijas, bet arī plašāka reģionālās drošības jautājums. Vienlaikus viņš atzina, ka pilnībā noslēgt sauszemes vai gaisa robežu nav vienkārši iespējams.
Viņa ieskatā Latvijai jāstiprina reaģēšanas spējas, sadarbojoties ar sabiedrotajiem, kā arī pēc iespējas ātrāk jāidentificē iespējamie riski gan plašākā drošības kontekstā, gan tieši uz robežas. Sprūds uzsvēra, ka līdzšinējie drošības pasākumi ir jāturpina un nedrīkst apstāties pie jau paveiktā.