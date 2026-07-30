Tirdzniecības un rūpniecības eksperts: Valsts visur bažās iekšā un nodara divkāršu ļaunumu 0

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LA.LV
15:34, 30. jūlijs 2026
Viedokļi

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” analizēja Latvijas ekonomikas atšķirības salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, uzsverot publiskā sektora lielo īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.

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Rostovskis norādīja, ka viena no būtiskām atšķirībām starp Baltijas valstīm ir valsts sektora loma ekonomikā. Viņaprāt, Lietuvā un Igaunijā publiskā sektora īpatsvars ir ievērojami mazāks, kamēr Latvijā pēdējo 30 gadu laikā izveidojusies sistēma ar lielāku valsts iesaisti ekonomikā.

Viņš pauda viedokli, ka Latvijā saglabājies priekšstats – valsts ar saviem lēmumiem un struktūrām var atrisināt daudzus ekonomikas jautājumus. Taču šāda pieeja, pēc Rostovska domām, ierobežo privātā sektora iespējas brīvāk attīstīties.

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LTRK prezidents uzsvēra divas galvenās problēmas, ko rada pārmērīga valsts iesaiste ekonomikā. Pirmkārt, valsts sektora darbība bieži vien neesot pietiekami efektīva, bet, otrkārt, tā varot kavēt privāto uzņēmumu attīstību un konkurētspēju.

Rostovskis secināja, ka valsts lomas līdzsvars ekonomikā ir viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē Latvijas spēju konkurēt ar Lietuvu un Igauniju.

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