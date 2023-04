“Pirms uzsākām sadarbību ar starptautisko platformu “Questo”, neviena no Baltijas valstīm šajā pasaules digitālo maršrutu sistēmā vēl nebija pārstāvēta. Tagad tajā jau ir iekļautas divas pilsētas – Rīga un Viļņa. Nākamā būs Tallina, bet ar laiku plānojam piedāvāt šādu produktu arī lielākajās Skandināvijas valstu pilsētās,” saka tūrisma aģentūras “A-Sono” un zīmola “Face Latvia” līdzīpašniece Iveta Vanaga. Foto: Karīna Miezāja

Digitālais gids aizraujošām pastaigām – latviešu realizēta biznesa ideja







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tūrisma aģentūras “A-Sono” un zīmola “Face Latvia” līdzīpašnieces un Rīgas gides Iveta Vanaga un Zanda Šēna ir izstrādājušas septiņus dažādus digitālus ekskursiju maršrutus, kas apvienoti ar spēles elementiem. “Esam iekļāvušas Rīgu un Viļņu starptautiskajā digitālo maršrutu platformā “Questo”,” ir gandarīta I. Vanaga, solot, ka nākamā pilsēta, kurai tiks izstrādāts ekskursijas maršruts, būs Tallina. Kad būs apgūts Baltijas tirgus, iecerēts pievērsties arī Skandināvijas valstu pilsētām.

Ideja par šādu digitālo gidu izstrādi I. Vanagai radusies jau pirms vairāk nekā desmit gadiem, taču tolaik vēl nav bijuši pieejami tehnoloģiskie risinājumi, lai tādus varētu ieviest. “Daudz ceļoju kopā ar savu dēlu. Sapratu, ka bērniem nepieciešams atraktīvs veids, kādā viņus iepazīstināt ar attiecīgās pilsētas kultūru un vēsturi. Kad parādījās pirmie viedtālruņi, ieceri varēja sākt īstenot, taču vienmēr pietrūka laika. Covid-19 pandēmija, kas uz ilgu laiku paralizēja tūrisma biznesu, pavēra iespējas pieķerties radošiem risinājumiem, kas paplašinātu Latvijas iedzīvotāju izklaides iespējas un padarītu interesantāku divu metru distancēšanos,” atceras I. Vanaga.

Sāk ar zvēru medībām Vecrīgā

Pirmā “Face Latvia” zīmola spēle, kas tika izstrādāta 2020. gadā, bija izklaidējošs ģimenes maršruts “Vecrīgas zvēru mednieki”. Tas ir balstīts uz zvēru meklēšanu Vecrīgā – spēles dalībniekiem tiek dots attēls un norādes, kā atrast uz tā redzamo, ir jāizpilda uzdevums un pie reizes var uzzināt arī kādu Vecrīgas stāstu vai leģendu. “Šī ir lieliska iespēja iepazīt vecpilsētu, paskatīties uz to pavisam citām, daudz vērīgākām acīm, kā arī gūt ierosmi tās tālākai izpētei. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka pat tie cilvēki, kas strādā vai dzīvo Vecrīgā, izejot šo maršrutu, uzzina daudz ko jaunu,” teic I. Vanaga, atzīstot, ka Rīga, kas ir bagāta ar jūgendstila arhitektūru, šādu spēļu izstrādei ir īpaši piemērota.

“Reti kurā citā Eiropas pilsētā šādu zvēru mednieku maršrutu vispār varētu īstenot. Savukārt Vecrīgas arhitektūrā ir tik daudz dažādu zvēru, ka bija pat grūti izvēlēties, kurus iekļaut maršrutā, jo visus iekļaut nebija iespējams,” secina I. Vanaga. Šāda paštūre vienlaikus pilda divas funkcijas – gan izklaidējošo, gan izzinošo. “Tā atraktīvā veidā bērniem rada interesi par vēsturi.

Taču šādu spēli var spēlēt gan ģimenes ar bērniem, gan draugi, tas ir lielisks veids, kā socializēties vai nepiespiesti iepazīt vienam otru jau pirmajā randiņā,” teic I. Vanaga. Kā izrādās, pašu pirmo Vecrīgas zvēru mednieku spēli ir iegādājušās jaunas dāmas, lai jautri pavadītu vecmeitu ballīti. “Kad sākām veidot zvēru mednieku spēli, domājām par bērnu un jauniešu auditoriju, bet izrādījās, ka šis produkts ir interesants arī daudz plašākai auditorijai. Jo vecumam jau nav nozīmes – galvenais ir zinātkāre un piedzīvojumu gars,” secina tūrisma eksperte.

Palīdz pamanīt detaļas

Foto: Karīna Miezāja

“Lai radītu šādus digitālos tūrisma gidus, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas gan par pilsētas vēsturi, gan kultūru un arhitektūru, kā arī vēlēšanās ar to iepazīstināt pēc iespējas vairāk cilvēku – gan Latvijas iedzīvotājus, gan tūristus no ārzemēm,” saka I. Vanaga, kura ir gandarīta, ka tie cilvēki, kuri šos spēļu maršrutus ir izstaigājuši, uz pilsētu sāk skatīties pavisam citādi, pamanot detaļas, kurām nekad iepriekš nav pievērsuši uzmanību.

“Uzdodot meklēt dažādus objektus pilsētvidē, mēs mudinām cilvēkus pacelt acis uz augšu, pievēršot uzmanību ēku fasādēm, dažādām arhitektūras pērlēm, kādu Rīgā ir ļoti daudz,” teicI. Vanaga. Viņai šo zinātkāri par dažādu pilsētu vēsturi un arhitektūru savulaik ir rosinājis tētis, kurš ir bijis liels ceļotājs. “Manī ir šī vēlme redzēt vairāk, iepazīt dziļāk un pamatīgāk. Jau bērnībā man patika lasīt vēstures grāmatas, skatīt dažādu pilsētu bilžu albumus, tie man bija pasaku vietā,” atceras I. Vanaga, atzīstot, ka padomju gados vienīgais veids, kā ceļot, bija bilžu albumu šķirstīšana.

Dāvana Viļņai 700 gadu jubilejā

Sākumā tika apzinātas iespējas spēļu tehnoloģisko nodrošinājumu izstrādāt Latvijā, taču vietējo pro­grammētāju piedāvātās sistēmas izstrādes un uzturēšanas izmaksas izrādījušās pārāk dārgas, turklāt arī kvalitāte pieklibojusi. Tāpēc veiksmīgi izveidota sadarbība ar starptautisko digitālo maršrutu platformu “Questo”, kurai šobrīd ir spēļu maršruti vairāk nekā 200 dažādās pasaules pilsētās. Tāpat uzņēmums sadarbojas vēl ar divām digitālo maršrutu platformām – “Secret City Trails” un “Lokimo”.

“Kā jau visos biznesos, prātīgi ir nelikt visas olas vienā groziņā, tāpēc mums ir vairāki sadarbības partneri, kuri maršrutiem nodrošina tehnoloģiskos risinājumus,” teic uzņēmēja. Šobrīd “Face Latvia” digitālo gidu portfelī ir septiņas spēles – sešas no tām Rīgā – “Vecrīgas zvēru mednieki”, “Viduslaiku Rīga”, “Rīgas jūgendstils”, “Rīgas Ziemassvētku tūre”, “Zviedru karaļu pēdas Rīgā” un “Rīgas vecpilsētas noslēpumi”, kā arī viena Lietuvā – “Ievērojamākās vietas Viļņā”. Tiek izstrādātas arī privātās tūres.

“Piemēram, digitālais maršruts “Zudušās Vecrīgas pēdās”, pievēršas tām zīmēm, kurām mēs ikdienā mēdzam paiet garām, pat nenojaušot, ko tās mums stāsta par Rīgu, kāda tā bijusi sensenos laikos,” teic I. Vanaga. Tāpat “A-Sono” izstrādā korporatīvās spēles, kuru maršruti ir saistīti ar konkrēto uzņēmumu darbības specifiku un īpašajām vēlmēm. Savukārt digitālais gids “Ievērojamākās vietas Viļņā” ir radīts par godu kaimiņvalsts galvaspilsētas 700 gadu jubilejai.

“Nolēmām, ka tā varētu būt lieliska dāvana kaimiņiem lietuviešiem nozīmīgajā dzimšanas dienā. Pirms uzsākām sadarbību ar starptautisko platformu “Questo”, neviena no Baltijas valstīm šajā pasaules digitālo maršrutu sistēmā vēl nebija pārstāvēta. Tagad tajā jau ir iekļautas divas pilsētas,” ir gandarīta I. Vanaga.

Nākamā pilsēta, kurai uzņēmums “A-Sono” plāno izstrādāt digitālās spēles maršrutu, ir Tallina, bet ar laiku piedāvāt šādu produktu arī lielākajās Skandināvijas valstu pilsētās. Tāpat uzņēmums ir iecerējis veidot maršrutus arī ārpus Rīgas, citās Latvijas pilsētās. “Sāksim ar Kuldīgu. Ne vienmēr reģionos ir pieejams gids. Digitālās tūres būs lieliska alternatīva. Turklāt tās var izstaigāt un izspēlēt jebkurā diennakts laikā, bet gidu darba laiks ne vienmēr sakritīs ar tūristu vēlmi iepazīt pilsētu,” secina uzņēmēja. Viņa atzīst, ka digitālo gidu bizness lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kā attīstīsies tehnoloģijas.

“Vien pēdējo pāris mēnešu laikā ir parādījušies dažādi būtiski inovatīvi risinājumi. Interaktīvās tūrēs varēsim izmantot arī paplašinātās realitātes platformas. Mūsu mērķis ir izplesties ne tikai ģeogrāfiski, bet arī tehnoloģiski attīstīt produktus,” saka I. Vanaga.

Lai varētu iegādāties digitālo gidu, ir nepieciešams uz viedtālruņa lejuplādēt aplikāciju un izvēlēties kādu no spēlēm. Viena spēle maksā no 5–8 eiro, bet to vienlaikus var spēlēt vairāki cilvēki. Tūres ilgst no vienas līdz pat vairākām stundām, tas ir atkarīgs no maršrutā iekļauto objektu skaita, kā arī cilvēku zināšanām, attapības un spējas atminēt dažādas grūtības pakāpes mīklas un uzdevumus.

Sēkla

Vēlme izklaidējošā un izzinošā veidā ar Rīgas vēsturi, kultūru un arhitektūru iepazīstināt pēc iespējas vairāk cilvēku – gan Latvijas iedzīvotājus, gan tūristus no ārzemēm.

Dīgsts

Sadarbības izveidošana ar starptautiskajām digitālo maršrutu platformām “Questo”, “Secret City Trails” un “Lokimo”.

Augļi

Pozitīvās klientu atsauksmes. Rīgas un Viļņas ieļaušana starptautiskās digitālo gidu platformās. Eksporta potenciāls Baltijas valstīs un Skandināvijā.

VĒRTĒJUMS: Labs risinājums starptautiskas komandas saliedēšanai

SIA “1NCE Latvia” izpilddirektors Jans Jelinskis: “Esam informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas speciālisti, kas lielāko dienas daļu pavada, sēžot krēslā pie datora ekrāna. Kad uzņēmuma saliedēšanas pasākumā ejam uz kādu kafejnīcu, tad tā atkal ir sēdēšana – tikai tagad pie galda. Ar orientēšanās spēli mums izdevās reāli izkustēties un iepazīt it kā tik labi pazīstamo pilsētu no jauna. “1NCE Latvia” ir strauji augošs uzņēmums, kurā darbinieku skaits gada laikā ir teju dubultojies, un “Face Latvia” mums speciāli izstrādāja digitālo spēli, kuras laikā neformālā gaisotnē, visnotaļ atraktīvā veidā, darbinieki viens otru varēja daudz labāk iepazīt.

Plānojam pasūtīt līdzīgu spēli arī mūsu ārvalstu partneriem, kas būs par pamatu korporatīvajam pasākumam, kura laikā būs iespējams gan saliedēt “1NCE” starptautisko komandu, gan viesus iepazīstināt ar mūsu skaisto galvaspilsētu.”