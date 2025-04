Vladimirs Putins Foto. Scanpix/ Parker Song / POOL / AFP)

Kur palicis Putins? Diktators jau otro reizi kopš gada sākuma vairāk nekā nedēļu pazudis no publiskās telpas Ieteikt







Krievijas diktators Vladimirs Putins jau astoņas dienas nav parādījies nevienā publiskā pasākumā. Tas ir jau otrais gadījums šogad, kad viņš uz ilgāku laiku pazūd no sabiedrības redzesloka, liecina izdevuma «Aģentstvo» veikta Kremļa oficiālā tīmekļvietnes satura analīze.

Iepriekšējo trīs gadu laikā Putina darba grafikā gada pirmajos trīs mēnešos nav bijuši tik bieži un ilgstoši pārtraukumi.

Pēdējo reizi Putins publiskos pasākumos, kas neizskatījās pēc iepriekš sagatavotiem video (tā dēvētajiem “konserviem”), piedalījās 1. aprīlī.

Tajā dienā viņš tikās ar Ķīnas ārlietu ministru Vanu Ji un Serbijas Republikas prezidentu Miloradu Dodiku.

Pēc tam Kremļa vietnē parādījās ziņojumi, ka Putins it kā ticies ar ierēdņiem, valsts uzņēmumu vadītājiem un sabiedriskajiem darbiniekiem. Taču šiem materiāliem nav iespējams noteikt faktisko datumu.

Medijs atzīmē, ka pēdējo reizi tik ilgstoša publiska pazušana fiksēta Jaungada brīvdienās – no 29. decembra līdz 8. janvārim (ieskaitot).

Salīdzinājumam: 2024. gada sākumā Putins nepazuda no publiskās telpas ilgāk par piecām dienām pēc kārtas, 2023. gada sākumā visilgākais klusuma periods bija no 23. līdz 29. martam, bet 2022. gadā viņa ilgāka prombūtne no mediju uzmanības tika fiksēta vien Jaungada brīvdienās.

Katru reizi, kad Putins uz kādu laiku pazūd no sabiedrības redzesloka, uzvirmo baumas par viņa veselības stāvokli.

Īpaši tāpēc, ka Kremļa oficiālā informācija ir skopa vai pretrunīga.