Divu dzimumu definēšana Satversmē ir arī mūsu vērtību un morāles jautājums Ieteikt







Armands Krauze, ZZS valdes priekšsēdētājs

ZZS pozīcija ir skaidra – mēs uzskatām, ka ir tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Nepieciešamība to skaidri noteikt Satversmē ir vērsta uz tradicionālo vērtību aizsargāšanu, uz kurām balstās mūsu sabiedrība. Respektējot indivīda tiesības ielikt sevi kādos citos dzimuma “sociālas konstrukcijas” rāmjos, esmu kategoriski pret šīs ideoloģijas uzspiešanu citiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem.

Pirms turpināt šo sensitīvo, atsevišķu politisko spēku uzkurināto tēmu, gribu atgādināt visiem zināmo patiesību – bērni rodas tikai no divu dzimumu – vīrieša un sievietes savienības. Cilvēks piedzimst kā vīrietis vai sieviete. Šī atšķirība ir noteikta mūsu gēnos, hromosomās – to nevar izmainīt nedz ar operācijām, nedz medikamentiem, nedz personiskiem lēmumiem. Cilvēks var mainīt savu ārējo izskatu vai identitāti, taču viņa bioloģiskais dzimums paliek nemainīgs.

Šādā kontekstā apgalvojumi, ka cilvēks nav tikai bioloģiska, bet arī sociāla konstrukcija, nav tikai lielai sabiedrības daļai neizprotama, bet bīstama arī pašai tautas pastāvēšanai. Pirmkārt jau tādēļ, ka šādas idejas nereti kļūst par modes lietu, kas strauji pārņem jauniešu nenobriedušos prātus. Viņiem var šķist interesanti sevi identificēt ar interseksuāļiem, kvīriem, panseksuāļiem, nebinārām personām vai vēl ko citu.

Šī iemesla dēļ ļoti nopietna uzmanība pievēršama bērnu tiesību aizsardzībai. Ko darīt, ja bērns paziņo, ka vēlas mainīt dzimumu, bet vecāki, saklausījušies par tādām lietām kā dzimumidentitāti, nesaderību starp bioloģisko un psiholoģisko dzimumu, iet savas atvases pavadā? Pieņemt to kā normu? Nē.

Uzskatu, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam nedrīkst ļaut mainīt dzimumu. Šobrīd Latvijā likumdošana paredz, ka ārstu komisija var pieņemt lēmumu par pubertātes bloķētāju lietošanu, ja bērns uzrāda atbilstošu psiholoģisku uzvedību. Domāju, tas nav pareizi. Ārsti vai vecāki nevar lemt par medikamentu lietošanu, kas maina bērna dzimumu, savukārt bērni paši vēl nav pietiekami nobrieduši, lai pieņemtu tik neatgriezeniskus lēmumus.

Un – atbildot no Saeimas tribīnes izskanējušajam viedoklim – gribu teikt, ka vīrieša un sievietes dzimumu jēdziena iekļaušana Satversmē neizskatīsies “vājprātīgi” mūsu sabiedroto – Rietumu demokrātiju – acīs. Arī ASV valdība atzīst tikai divus dzimumus – vīriešu un sieviešu.

Citu valstu pieredze rāda, ka bērni, kuri jaunībā uzsāk dzimuma maiņas procesu, vēlāk to nožēlo. ASV un dažās Eiropas valstīs jau tiek veikta atkāpe no šīm praksēm, jo atzīts, ka tās ir pāragras un psiholoģiski bīstamas.

Somijā veiktie pētījumi liecina, ka to cilvēku skaits, kuri nožēlo dzimumu maiņu, arvien pieaug. Arvien vairāk kļūst arī cilvēku, kuri vēlas mainīt savu dzimumu atpakaļ uz to, kas viņiem bijis piedzimstot. Ir arī tiesvedības pret klīnikām un ārstiem, kuri pusaudžiem veikuši dzimuma maiņas operācijas, neņemot vērā, ka šajā vecumā viņi nevar kritiski novērtēt savu stāvokli. Šādu piemēru netrūkst. Mums jāmācās no šīm kļūdām un jāaizsargā bērnu tiesības uz drošu, līdzsvarotu attīstību.

Tāpēc Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), un arī es personīgi, atbalstu ne tikai dzimumu definīcijas iekļaušanu Satversmē, bet arī stingrāku regulējumu likumos – jānosaka, ka bērniem nav pieļaujama dzimuma maiņa, un jāparedz kriminālatbildība par tās veicināšanu vai organizēšanu nepilngadīgajiem.

Mēs nedrīkstam pakļauties modernajām ideoloģijām, kas atsvešina cilvēku no dabas un bioloģiskās patiesības. Mūsu pienākums ir sargāt ģimeni, bērnus un sabiedrības pamatus. Tāpēc šie grozījumi nav tikai juridiski – tie ir morāles, vērtību un nākotnes jautājumi.