Skride: Cilvēks ir tik jauns vai vecs, cik jaunas ir viņa artērijas

17:39, 18. novembris 2025
Veselam

Ja cilvēkam ir 60 gadi, bet viņa artērijas ir kā 30, 40 gadus vecam cilvēkam, viņa bioloģiskais vecums būs mazāks, bet dzīves kvalitāte – lielāka. Šādu patiesību TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāj RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.

“Asinsvadi iedalās artērijās un vēnās. Artērijas ir tie asinsvadi, pa kuriem uz orgāniem, muskuļiem tiek nests skābeklis no sirds, bet pa vēnām asinis atgriežas plaušās, lai tālāk apskābekļotos,” skaidro Skride. Lai arī daudziem vēnas ar gadiem paplašinās, it īpaši uz kājām, ārsts stāsta, ka tas draudus nerada un vēnas nemēdzot novecot. Savukārt artērijas gan, turklāt – priekšlaicīgi. Un šeit jāņem vērā arī fakts par bioloģisko un hronoloģisko vecumu.

Proti, kā teic, Skride, ja cilvēks rūpējas par saviem asinsvadiem, artērijām, sirdi, tad hronoloģisko vecumu var attālināt un ilgāk būt pie labas veselības un jaunības. Un to panākt nemaz nav tik sarežģīti, tikai jākontrolē sekojoši rādījumi: svars, cukura līmenis asinīs, holesterīns, precīzāk sakot – zema blīvuma holesterīns, asinsspiediens, nedrīkst aizmirst arī par fiziskajām aktivitātēm, sportu, jāievēro Vidusjūras diēta un jāguļ vismaz 7-8 stundas diennaktī.

Turklāt, kā norāda Skride, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad ir iespēja veselības nodrošināšanā lietot dažādus medikamentus. “Asinsspiediena un holesterīna medikamenti ir jaunības eliksīrs,” viņš piebilst.

