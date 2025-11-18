Vai darbdiena mūs sagaidīs ar sniega kārtu? Laikapstākļi rītdienai 0
Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi – slapjš sniegs un sniegs.
Gaiss iesils līdz 0…+5 grādiem. Pūtis lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.
Arī galvaspilsētā diena būs apmākusies, gaidāms sniegs un slapjš sniegs. Gaiss iesils vien līdz +2 grādiem.
Gaidāmajā naktī debesis būs mākoņainas, un vietām skaidrosies vien nakts pirmajā pusē. Daudzviet gaidāmi nokrišņi – slapjš sniegs un sniegs, piekrastes rajonos arī lietus. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem.
Šonakt Rīgā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 0…-2 grādi.