Foto: getty images

Vai darbdiena mūs sagaidīs ar sniega kārtu? Laikapstākļi rītdienai 0

LETA
17:30, 18. novembris 2025
Ziņas Dabā

Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi – slapjš sniegs un sniegs.

Gaiss iesils līdz 0…+5 grādiem. Pūtis lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.

Arī galvaspilsētā diena būs apmākusies, gaidāms sniegs un slapjš sniegs. Gaiss iesils vien līdz +2 grādiem.

Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus

Gaidāmajā naktī debesis būs mākoņainas, un vietām skaidrosies vien nakts pirmajā pusē. Daudzviet gaidāmi nokrišņi – slapjš sniegs un sniegs, piekrastes rajonos arī lietus. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem.

Šonakt Rīgā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 0…-2 grādi.

