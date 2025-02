Foto: Ekrānuzņēmumi no “Bez Tabu” video

VIDEO. Drausmīgi skatīties! Vecāki apdraud sava bērna drošību pastaigas laikā; ārsts norāda, cik traģiski viss varēja beigties







Par ļoti satraucošu video, kas ticis publicēts sociālajā platformā “TikTok”, vēsta raidījums “Bez Tabu“. Video redzams, ka pastaigā pa neceļiem tiek vests bērns, un tas tiek darīts veidā, kas apdraud bērna drošību.

Kā stāsta Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora vietniece Ivita Dambeniece: “Tas video fragments ir gana traks no bērnu drošības viedokļa. Kas ikdienā tiek darīts, varbūt, tas nav zināms un saprotams. Līdz ar to būtu jāvērtē gan no sociālā dienesta iespējamā atbalsta par izglītojošu darbu atbilstoši bērna vecumam, gan arī, iespējams, no bāriņtiesas puses. Otrs vecāks, iespējams, cita persona, kas filmē – viņiem tas šķiet jautri, jo fonā ir dzirdami smiekli. Pat ja bērns neraud, tas nenozīmē, ka viņam tas ir patīkami. Tā bērna kratīšana, iespējams, var radīt draudus bērna veselībai. Tas jāprasa mediķiem.”

Raidījums sazinājās ar video redzamā bērniņa māti, kura pati ir ārste. Viņa taisnojas, ka bērnam netiek darīts pāri, viņš ir piesprādzēts un video redzamais esot izrauts no konteksta.

“Mēs bijām Siguldā, un tur sanāca tā, ka tas bija tieši tas laiks, kad bija atkusnis. Mēs gājām uz priekšu un nezinājām, ka tur priekšā būs nenormāli dubļi. Mēs gājām uz priekšu tālāk ar nodomu, ka ceļš augšā kalnā būs labāks. Griezties atpakaļ un iet pa kalnu lejā būtu vēl bīstamāk. Nedod Dievs, kāds kluptu un ar visiem ratiem pa nokristu. Mazā bija piesprādzēta. Mazajai patīk tādas aktivitātes. M

ums speciāli ir pirkti rati ar labu amortizāciju, tieši pastaigām dabā. Vienkārši kādi cilvēki nodomāja, ka mēs varētu kaitēt bērnam, bet nē. Vienkārši reāli izvilkts no konteksta. To video uztaisīja vidējā bērna krustēvs. Vienkārši salika pašus drausmīgākos momentus kopā. Likās, ka tas ir jautri, jo bērns necieta, bērnam ļoti patika.”

Pilnīgi pretējās domās ir bērnu tiesību sargi, kas saskata draudus bērna drošībai ne tikai brīžos, kad rati pārlieku kratās, bet arī lavierējot starp kokiem, kad bērna galva ir atgāzta atpakaļ. Ja vecāki neizprot situācijas nopietnību, tad viņiem būtu, iespējams, nepieciešami sociālā dienesta kursi, kas skaidrotu, kas ir bērnam attiecīgā vecumā atbilstošs. Kāda veida pārgājieni būtu piemēroti un kādi tomēr ne.

Arī Bērnu slimnīcas bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsārsts Basels Jakubs Vahte pauda šoku par redzēto. Viņš uzskata, ka piesprādzēšanās nepasargā no potenciālajām veselības problēmām, kas var rasties, ja tādas ir bērna izklaides ikdienā. Tāpat ārsts uzsver, cik traģiskas sekas šādai vecāku iegribai varēja būt.

“Tajā vecumā bērna galva pēc būtības ir smaga. Konkrētajā attīstības fāzē galva turas uz ļoti vājas muskulatūras, kakla balsts ir vājš. Ja bērnam nav labi attīstīta muskulatūra, kratot galvu, tas var novest pie smagām traumām. Piemēram, muguras smadzeņu bojājuma, roku, kāju vājuma vai bremzēt skriemeļu attīstību, teic Basels.

