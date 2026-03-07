Cenu manipulācija? Pircēja uziet šķietamu absurdu, iepērkoties iemīļotā veikalā 0
Cenu temats allaž ir aktuāls. Ņemot vērā inflāciju un pasaulē notiekošo jau vairāku gadu garumā, faktiski jau kopš Covid-19 laikiem, ir ļaudis, kuri pievērš pastiprinātu uzmanību tam, kā un kam tiek tērēta nauda.
Tieši tie ir cilvēki, kuri nereti pamana dažādas dīvainības. Arī šoreiz kāda sieviete vietnē “Threads” dalījusies ar interesantu novērojumu.
“Vai tas ir tikai Liepājas “Sinsay” veikalos?! Nav jau, protams, lielas tās summas, bet fakts kā tāds.. Liekas nedaudz smieklīgi,” ar pieredzēto dalās Anete. Viņas publicētajā fotogrāfijā redzams, kā uz “Sinsay” cenu birkām pa virsu ir uzlīmētas jaunas – augstāku cenu uzlīmes.
Tomēr komentāros zinoši ļaudis norāda – šis nav nekāds slēpts triks, kā likt pircējiem pārmaksāt. Cenas tiek līmētas jaunas, jo ražošanas brīdī preces pārdošanas cena ir zemāka nekā brīdī, kad tā faktiski nokļūst veikalā, kur pircēji to var iegādāties.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!