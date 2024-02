Edvarts Krusts pēc brauciena uz Ukrainu: Kad tev līdzās sprāgst lādiņš, pasaule kļūst apbrīnojami skaidra Ieteikt







Autors: Edvarts Krusts













Edvards Krusts Ukrainā

Braucot uz Ukrainu, paņēmu līdzi jau iesākto Ērika Marijas Remarka “Laiks dzīvot un laiks mirt”, prātodams, cik ļoti atšķirsies romānā rakstītais no tā, ko tūlīt, tūlīt pieredzēsim Ukrainā. Turp devos, lai palīdzības konvoja ietvaros kopā ar savu draugu Edgaru Rupeiku līdz frontei nogādātu apvidus auto, ko ukraiņu karavīri varēs izmantot kaujās pret okupantiem.

Esmu vēsturnieks un zemessargs, saprotu – karš nav kino, kurā galvenais varonis vienmēr izglābjas, karš ir nemitīga nāves cīņa pret dzīvību, tamdēļ pret savu uzdevumu izturējos ļoti nopietni. Jebkurš vārds var būt pēdējais. Tur cilvēks lieku nerunā, svarīgākais tiek izteikts klusumā. Labo saka, slikto noklusē.

Drošības apsvērumu dēļ nedrīkstu izpaust ne mūsu maršrutu, nedz nakšņošanas vietas, tādēļ aprakstīšu sajūtas, kas rodas, kad karš kļūst personisks.

Esot frontes tuvumā, karu nevar analizēt. Atkrīt jautājumi par to, kādēļ Krievija uzbruka Ukrainai, to mēģinot skaidrot ar ekonomikas teorijām, ģeopolitikas modelēšanu, starptautisko attiecību analīzi vai citām universitātē dzirdētām metodēm.

Kad tev līdzās sprāgst lādiņš, pasaule kļūst apbrīnojami skaidra. Ir labais un ļaunais. Ir laba, mierīga tauta, kam uzbrūk slepkavas, laupītāji un marodieri. Galvenais jautājums, kurā pusē nostāsies notikumu aculiecinieks. Bez politikas un ideoloģijas.

“Šobrīd tā ir cīņa par izdzīvošanu”, teica ukraiņu karavīrs. Un piebilda: “Ar Krieviju nevar sarunāties. Mūs vai nu nogalinās, vai nu nogalinās. Padoties nedrīkst.” Lūk, šāda ir perspektīva.

Kamēr rakstu šīs rindas, krituši vismaz četri pieci ukraiņu vīri. Tamdēļ vaicājums “kāpēc?”, turklāt drošā vietā uzdots, no frontes puses izskatās nekaunīgi, nenopietni un muļķīgi. Tas ir noticis fakts, kas prasa rīcību.

Krievijas pusei karš ir iespēja atbrīvot cilvēka ļaunākās tieksmes. Buča un Irpiņa tam par liecību – klajš un neslēpts genocīds pret ukraiņu tautu, dižojoties ar pastrādātajiem noziegumiem un salaupīto mantu. Bet, ko gan citu var gaidīt no okupantiem, kuri, plātoties ar “kultūras” nešanu kaimiņiem, mazgāja rokas klozetpodos, bet klavieres, plītis un atvilktnes izmantoja podu vietā? Atkāpjoties no ukraiņu atkarotajām pilsētām, pie privātmāju durvīm tie esot atstājuši zīmītes ar tekstu “mēs jums iemācīsim dzīvot pareizi”.

Ukrainas pusi karš saliedē. Tas liek apzināties patieso dzīvības vērtību, izceļot labākās dvēseles šķautnes. Tas rada atklātību. Kamdēļ būt ļaunam, ja katra diena var būt pēdējā? Kamdēļ noklusēt nepateikto? To labo, ko dažkārt cilvēciskas kautrības vai šaubu dēļ bīstamies izteikt? Ukraiņi nebaidās. Nekas tik ātri nesatuvina, kā patiesas sarunas ar svešiem cilvēkiem, kas nokļuvuši kopīgā nelaimē, apzinoties, ka ar nākamo pulksteņa tikšķi saruna var beigties pusvārdā.

Līdz šim neesmu redzējis sirsnīgākus cilvēkus, kā tie, kas mūs uzņēma. Sirsnīgi un patiesi.

Kā ar var sadzīvot ar karu? Cilvēks ir neiedomājami spēcīga būtne, kas pielāgojas apstākļiem un pierod pat pie tā, pie kā šķiet, ka pierast nav iespējams. Pat piefrontē atjauno mājas, laulājas, dzemdē, priecājas un skumst. Krievu raķetes esot aklas, saka ukraiņi. S-300 raķešu precizitāte, kuras Krievijas propagandā slavē kā nāvējošu ieroci, kas var trāpīt mērķī ar trīs metru precizitāti, krīt kilometra rādiusā no paredzētā mērķa. Varbūtība, ka tā trāpīs tanī mājai, kurā patlaban atrodos, matemātiski ir minimāla, nejaušības noteikta. Bet arī es varu būt nejaušības upuris, kā to nosaka nelietības likums. Tātad nekur nav droši. Nemitīgs stress, gaidot iepazīšanos ar nāves eņģeli. Un tomēr cilvēki iztur. Interesanti, ka pilsēta, kurā apmetāmies nebija apšaudīta jau trīs mēnešus. Taču kolīdz mūsu ukraiņu draugs to bija pateicis, divsimt metru attālumā eksplodēja lādiņš. Tam nevar sagatavoties.

Mūs laipni uzņēma baznīcā, kurā vakariņojām un dziedājām. Sajūtas neaprakstāmas, šķiet, kāds no augšas mūs vēro, laiks velkas, gaidot liktenīgo brīdi. Absolūta distopija. Ar skaistām dziesmām par Dievu, mīlestību, draudzību un prieku mūs sveica vietējās draudzes locekļi, tomēr tas radīja neaptveramu kontrastu, plaisu, disonansi starp šo cilvēku uzvedību un situāciju aiz durvīm.

Sākumā to ir grūti saprast, sak, rociet bedres, betonējiet pagrabus un dzīvojiet drošībā, dzīvība karājas mata galā. Bet cik ilgi tā var dzīvot? Cilvēks nogurst baidīties, īpaši pēc diviem gadiem kara. Mums Latvijā to grūti saprast, bet – kamdēļ ukraiņiem baidīties, ja jebkurš vārds var būt pēdējais? Kāda starpība starp baiļošanos pagrabā, no bailēm aktu zālē vai zem baznīcas kupola? Viņi ir iemācījušies dzīvot, ignorējot karu. Tamdēļ Remarka vārdi “Laiks dzīvot un laiks mirt” šķiet ļoti simboliski. Nomirt visi paspēsim, agrāk vai vēlāk, bet visi. Karš vai miers, tik un tā nezinām, kad šis mirklis pienāks. Tamdēļ galvenais ir neļauties panikai, kamēr ir laiks dzīvot.

Kas tikmēr notiek Latvijā? Kāpēc visu šo laiku, skaidri zinot, ka Krievija ar Ukrainu neapmierināsies, ka tā gatavojas jauniem uzvarošiem kariem, nevaram veikt sagatavošanās darbus? Nevienā Baltijas valstī nav novērojama tika maiga attieksme pret Krievijas spiegiem kā Latvijā. Nereti publiski pat netiek atklāti šo cilvēku vārdi. Piemēram, citāts no kāda LSM raksta: “Latvijas nepilsonis Ruslans T. Vadījis autoservisu, sniedzis palīdzību Krievijas GRU, veidojot un uzturot izlūkdienestam atbalsta pozīcijas (konspiratīvās telpas, slēptuves). Sodīts ar naudassodu 15 000 eiro apmērā.” Kas ir šis Ruslans. T.? Un vai viņš neturpinās nodarbosies ar spiegošanu pēc naudassoda nomaksas ar to naudu, ko tam pārskaitīs Kremlis?

Baltkrievija, redzot mūsu vājumu un nespēju uzbūvēt robežžogu, izvēlas Latviju par patstāvīgu mērķi hibrīdkara operācijām, izmantojot nelegālos migrantus kā instrumentu. Mūsu armiju vada cilvēks, kurš trīs reizes izcēlies ar, maigi sakot, divdomīgu retoriku. Leonīds Kalniņš ir vienīgais NATO valsts armijas komandieris, kurš pirmo zvērestu devis PSRS armijai. Kad Latvijā pirms sešiem gadiem sākās diskusijas par OMD atjaunošanu, viņš iebilda pret ideju, uzsvērdams tikai profesionālās armijas nepieciešamību. Rezerves karavīru skaits vēl aizvien nav pietiekams, lai plānotu nopietnu pretsparu Krievijai tās agresijas gadījumā. Lai arī ASV Pentagonā dienošie ģenerāļi apliecinājuši kājnieku mīnu nozīmību aizsardzības rakstura operācijās pret Krieviju, armijas komandieris ir maldinājis sabiedrību ar meliem par iespējamām sankcijām no sabiedroto puses (zināšanai: ASV nav parakstījusi Otavas konvenciju).

Tikpat pārsteidzoši ir Kalniņa izteicieni par to, ka Krievijas draudi nav kļuvuši lielāki un NATO dalībvalstu prognozes par tās potenciālo agresiju pret Baltiju nākamo piecu gadu periodā esot tikai informatīvas kampaņas Rietumeiropas sabiedrību tonizēšanai. Politiķus, kas gatavi savu māti pārdot, nekaunoties no kolaboracionisma birkas, kā arī tos, kam neatkarīga Latvija pati par sevi ir nepieņemama realitāte, nepieminēšu.

Labākais ieteikums ir latīņu spārnotais teiciens – SI VIS PACEM, PARA BELLUM!





































































Uz Ukrainu dodas VP ziedoto transportlīdzekļu konvojs