“Mums nav nekādu alternatīvu, nav nekāda plāna B,” Sprindžuks izgaismo Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas plānus 0
Sabiedriskā transporta kontekstā Rīgai ir plaši plāni, gan saistīti ar Pierīgu, gan varētu būt arī ar sabiedriskā ūdens transporta attīstību. Piemēram, vai būtu iespējams no Bolderājas uz Ķekavu tikt pa Daugavu ar kuģīti, nevis ar vairākiem autobusiem?
Šim tematam TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pievērsās Māris Sprindžuks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos (AS). Viņš atzina, ka Rīga tiešām ir unikālā situācijā, jo tai cauri tek tiešām kuģojama upe, daudz kanālu un savienoto ezeru – no Rīgas teritorijas ārā var tikt pat pa ūdens ceļiem.
Tomēr faktiski šāda kuģošanas satiksmes sistēma nav veidota, mums nav pat piestātņu, norāda Sprindžuks, sakot, ka šis plāns vienkārši neatīstās tālāk, vienlaikus visi stāv sastrēgumos uz četriem tiltiem, kuri pa laikam ir jāremontē.
“Šo remontu laikā korķi būs vēl lielāki un garāki. Mums nav nekādu alternatīvu, nav nekāda plāna B,” atzīst politiķis.
Tādas ģeogrāfiski tuvas apkaimes kā Bolderāja un Vecmīlgrāvis, kas ir pāris kilometru attālumā viena no otras, sasniedzamas ir tikai pusotras, divu stundu braucienā, šādu vispārzināmu paradoksu akcentē Sprindžuks.