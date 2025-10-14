Foto: Unsplash

Būs drēgna diena! Laikapstākļu prognoze trešdienai 0

LETA
14:57, 14. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un daudzviet gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā – galvenokārt īslaicīgi līs. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses.

Gaisa temperatūra naktī būs +2..+7 grādi, piekrastē – līdz +10 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +7 grādiem vietām valsts austrumos līdz +13 grādiem Kurzemes rietumkrastā.

Rīgā trešdien palaikam līs, pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +6 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +10, +11 grādiem.

