Būs drēgna diena! Laikapstākļu prognoze trešdienai 0
Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un daudzviet gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā – galvenokārt īslaicīgi līs. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses.
Gaisa temperatūra naktī būs +2..+7 grādi, piekrastē – līdz +10 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +7 grādiem vietām valsts austrumos līdz +13 grādiem Kurzemes rietumkrastā.
Rīgā trešdien palaikam līs, pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +6 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +10, +11 grādiem.