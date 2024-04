“Es domāju, ka tā ir speciāli palaista viltus pīle!” Edvīns Inkēns par Trampu un Putinu Ieteikt







Eiropa priekšlaicīgi gatavojas potenciālajam Donalda Trampa otrajam termiņam ASV prezidenta amatā. Vai satraukums un bažas par viņa nonākšanu amatā ir pamatots? Politiķis un žurnālists Edvīns Inkēns TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” norāda, ka Trampa ievēlēšana nav pasaules gals.

“Ja spekulējam, tad spekulējam. Pagājušajā nedēļā it kā no Trampa apkārtnes parādījās viņa plāns Ukrainas mieram. Faktiski tas ir mūsu vienīgais jautājums. Es domāju, ka mēs nepārāk domājam par to, cik maksā insulīns Savienotajās Valstīs, vai studentiem atlaiž, vai neatlaiž studiju parādus.

Ukraina ir vienīgais, kas mūs pa īstam interesē, jo tā ir mūsu drošība. Un skaidrs, ka ne bez pamata – liela daļa Latvijas iedzīvotāju Ukrainas karu uzskata jau par savu karu, vai priekštvēstnesi, vai kaut ko tikpat sliktu.

Tātad Tramps ir pateicis, ka viņš piedāvās faktiski izpildīt līdz galam Minskas norunas. Būtība ir tāda, ka Krievija savāc Krimu, Donbasu un Luhansku. Un kurš tam plānam varētu piekrist?

Jo Tramps teica, ja kāds nepiekritīs, tad vai nu ukraiņiem iedos tik daudz ieročus, ka viņi varēs brīnišķīgi uzbrukt, vai arī nedos nemaz. Vienvārdsakot, tam nepiekritīs neviens.

Putins pašreiz ar uzvaras garšu mutē, vismaz viņam tā liekas, viņš taču neatdos neko. Nu, tad Trampam vajadzēs dot ļoti daudz ieročus Ukrainai, bet arī tas nenotiks. Es domāju, ka tā ir speciāli palaista viltus pīle, ka tas nav viņa plāns, ka viņa plāns diemžēl ir daudz sliktāks, bet viņi skatās, kāda uz to ir reakcija,” skaidro Inkēns.