“Paslēpties tualetē, kad jābalso…” Sabiedrība kritizē deputātu rīcību “airBaltic” aizdevuma balsojumā 32

22:22, 16. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Kā vēstīts, Saeimas deputātu vairākums šodien piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai nacionālajai aviokompānijai “airBaltic” 30 miljonu eiro apmērā. Aizdevuma piešķiršanu atbalstīja 49 deputāti, pret balsoja 23, tostarp koalīcijas deputāts Uldis Augulis (ZZS), atturējās viens deputāts. Savukārt 15 deputāti no “Apvienotā saraksta” (AS) un Nacionālās apvienības izvēlējās nebalsot. Sociālo mediju platformā “X” cilvēki izteikuši savus viedokļus un komentārus par balsojumu.

Īpaši vietnes “X” lietotāji vērsa uzmanību opozicionāram Andrim Kulbergam (AS), kurš norādīja, ka “airBaltic” ir jāmēģina restrukturizēt, bet jābūt konkrētam plānam, kā to izdarīt. Viņš norādīja, ka šāda plāna neesot un ka deputāti nezinot, par ko viņi balsos. “Jūs ar nodokļu naudu balsosiet par ko?” prasīja Kulbergs.

Viņš teica, ka valdībai jau 2023. gadā vajadzēja pieņemt konceptuālu lēmumu – glābt “airBaltic” vai skatīties uz alternatīvu. Viņš arī teica, ka 30 miljoni eiro nerisina restrukturizācijas jautājumus. Pēc Kulberga aprēķiniem tam vajadzīgi 300 miljoni eiro.

Piemēram, Jurģis Liepnieks platformā “X” raksta: “Nepieņemt nekādu lēmumu, bēgt no atbildības, paslēpties tualetē, kad jābalso, tādi tie gudrie runātāji.”

Cits lietotājs pauda: “Balsojums par AirBaltic aizdevumu. Rēcīgi, ka visu zinošais wannabe premjers Fantomass izrāva kartīti, lai neparādītos balsojumā.”

Arī pats Andris Kulbergs reaģējis uz kritiku savā virzienā.

“Es te atvainojos, bet es nevaru balsot ar sabiedrības nodokļu maksātāju 30 miljoniem € par kaķi maisā… akli uzticēties kam? Solījumiem, kur valdība jau 3x ir samelojusi? Tam kur pretī nav nekāda restrukturizācijas plāna? Balsot pēdējā dienā pirms kraha? Lai restrukturizētu ir jābūt plānam kā noņemt no kakla 380mil € bondus, kas izmaksā 53mil € gadā papildus jau esošām saistībām = mani aprēķini rāda, ka 30mil € nespēj pat aizvilkt līdz restrukturizācijas plāna ieviešanai, tur vajag 300mil € tikai ar tik var mēģināt restartēt AB. Godīgi paziņojat sabiedrībai, nevis kārtējā mini injekcija nodedzināt izpūtējā bez rezultāta = jāņos nāks pakaļ nākamajai porcijai, ja nesanāks pietiekami daudz nākotnes ķirsīšus pārdot, lai šodienas rēķinus apmaksātu.

Kapēc te kaut kas ir steigā jānes, vai tad nebija jau sen skaidrs, kas ir jādara nevis jāgaida kārtējā iztukšotā AB kase? Atnesiet plānu, lai es atbildīgi varētu pateikt “jā, šis izklausās pareizi, esmu gatavs atbildēt par lēmumu piešķirt valsts līdzekļus AB” Esmu par AB restrukturizāciju nevis kārtējo devu nodokļu naudas atkarībniekam. Te ir totāla Siliņas valdības neizdarība, totāla, sākot ar Briškena solījumiem, Gausa minhauzena plāniem un jautājuma absolūtu nerisināšanu jau gadiem, sperot karstu kartupeli līdz nākošajai atzīmei cerot, ka nepiedegs,” vietnē “X” pauda Kulbergs.

