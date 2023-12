Ilustratīvs attēls Foto AFP/LETA

Eiropas tiesu tolerance. Attaisno imigrantu baru, kurš trīs stundas izvaroja 15 gadus vecu meiteni, – puiši stiprināja kolektīvo identitāti Ieteikt







Šis mežonīgais stāsts pirms neilga laika bija visos Vācijas laikrakstos. Tiesa tiesāja imigrantus, kuri Hamburgā pūlī izvaroja 15 gadus vecu meiteni.

Taču eksperts paskaidroja, ka šādi viņi nostiprinājuši savu kolektīvo identitāti, un tiesnesis 8 izvarotājus atbrīvoja. Cits imigrants uzmundrinājis noziedzniekus un filmēja izvarošanu: viņu tiesāja atsevišķi un attaisnoja.

Noziegums notika 2020. gada 19. septembrī. Kā vēsta Der Spiegel, festivāls notika lielā Hamburgas pilsētas parkā. Četri vīrieši toreiz ievilka iereibušu 15 gadus vecu meiteni krūmos un izvaroja. Viens no viņiem nozaga arī viņas maku un telefonu.

Redzot, ka krūmos notiek kaut kas interesants, atskrēja citi imigranti un pievienojās izvarotājiem. Cietusī mēģināja skriet atpakaļ uz festivāla norises vietu, taču pa ceļam viņu pārtvēra vēl vairāki imigranti. Kopumā šī brutālā grupveida izvarošana ilga 3 stundas. Laikraksts Süddeutsche Zeitung piebilst, ka

arī pēc nozieguma izvarotāji vajāja upuri, iekāpjot ar viņu vienā vilcienā. Tad nelaimīgā meitene pēc aizsardzības vērsās pie citiem pasažieriem, kura izsauca policiju.

DNS analīze parādīja, ka izvarošanā bija iesaistīti 9 cilvēki. Tie bija iebraucēji no Afganistānas, Kuveitas, Ēģiptes, Irānas, Lībijas, Melnkalnes un Armēnijas (četri jau saņēmuši Vācijas pilsonību, pārējie nav).

Tātad apsūdzībā sēdēja deviņi cilvēki vecumā no 17 līdz 21 gadam. Nez kāpēc viņus tiesāja nepilngadīgo tiesā. Nelieši vainu nenoliedza, taču “neizteica ne vārda par nožēlu”, atzīmēja tiesnese Anna Maijere-Gēringa.

Kāpēc lai viņiem būtu žēl? Galu galā slavenā tiesu medicīnas eksperte, psihiatre Nala Saimeka tiesai visu izskaidroja. Pēc Saimehas teiktā,

migranti, “dzīvojot sabiedrības nomalē, pilnībā nošķirti no savām kultūras, lingvistiskajām un sociālajām saknēm, pastāvīgi piedzīvo “dusmas, skumjas, bezspēcību, depresiju” un meklē veidu, kā “kompensēt savas ciešanas”. Sekss viņiem ir vispieejamākais “līdzeklis,

lai atbrīvotos no šīm emocijām”. Nu, grupveida izvarošana patiesībā palīdz stiprināt kolektīvo identitāti.

Tas liberālās tiesu psihiatrijas triumfs? Tomēr ko citu vajadzētu sagaidīt no tipiska eiroglobālisma pārstāvja? Saimekas māte ir no holandiešu asinīm, viņas tēvs ir jordānietis, un viņa pati ir vāciete, dedzīga austrumu migrantu aizstāve. Skaidrs, ka viņai pašai ir nopietnas identitātes problēmas.

Šī runa tik ļoti iespaidoja tiesnesi Mayer-Goering, ka no 9 izvarotājiem tikai viens nonāca cietumā (uz niecīgiem 2,9 gadiem). Un 8 nelieši tika cauri ar nosacītu sodu uz pāris gadiem un pameta tiesu ar paceltu galvu kā brīvi cilvēki.

Tagad vācu prese ir sašutusi un

atgādina par daudzām līdzīgām prāvām, kur imigranti – izvarotāji un slepkavas – tikuši cauri sausām kājām. Iemesli tiek noklusēti, kāpēc tā kļuvusi par tradīciju. Un ne tikai Vācijas, bet arī visās Eiropas tiesās (izņemot Austrumeiropu).

Rietumeiropa un Ziemeļeiropa pašsaglabāšanās instinktu zaudēja pirms aptuveni desmit gadiem, kad sāka nevaldāmi uzņemt bēgļu pūļus no Āfrikas, Āzijas un Tuvajiem Austrumiem, tā vēsta Grani.lv ārzemju preses apkopojums. Uzreiz kļuva skaidrs, kas bija pilns ar pilnīgi citas kultūras cilvēku iebrukumu, taču Eiropa nevēlējās to atzīt par problēmu un tā laika kanclere Angela Merkele kā mantru atkārtoja: “Mēs ar to varam tikt galā!”

Pat šveicieši pievienojās vispārējai psihozei, aizliedzot viņu varas iestādēm automātiski izraidīt no valsts ārvalstu noziedzniekus, lai gan viņi veidoja lauvas tiesu laupīšanā, izvarošanā un slepkavībās.

Pats pārsteidzošākais bija tas, ka šādu lēmumu pieņēma visa valsts, referendumā. 73% Šveices ieslodzīto nav šveicieši. Bija neizpratne – vai šveicieši ir palikuši traki, vai kā? Varbūt ir kaut kas, ko mēs nezinām? Varbūt viņi nevēlas izraidīt ārvalstu noziedzniekus, jo tas nāk par labu valsts biznesam?

Taču šādas pat dīvainas ziņas nāk arī no citām Eiropas valstīm. Dānijā migranti ar ķēdēm piekāva 23 gadus veco dānieti Nannu Skovmandu un vienlaikus sagrieza viņu ar salēstu pudeli. Četri marokāņi to izdarīja, jo Nanna, ejot ar draugu no Ziemassvētku balles, atteicās no viņu piedāvājuma izklaidēties.

Un kā ar Dānijas tiesu? Divus no viņiem tiesa uz sešiem mēnešiem nosūtīja uz savu ērto Eiropas cietumu, bet divus nodeva nekontrolējamo pusaudžu internātskolas psihologu gādīgajās rokās. Par izraidīšanu no valsts nebija ne runas!

Vēl kāda 17 gadus veca dāniete no Sonderborgas, kura ar gāzes baloniņu cīnījās pret migrantu, pat tika apsūdzēta par to, ka neļāva sevi izvarot un aizstāvējās ar tik “necilvēcīga ieroča” palīdzību.

Viņi uzlika viņai naudas sodu 500 kronu apmērā.

Kur ir Eiropas vīrieši? Kāpēc viņi neaizsargā savas sievietes? Atbildi uz to saņēma Eiropa 2016. gada Vecgada vakarā, vērojot Ķelnē notiekošo, kur migranti masveidā aizskāra un pazemoja visa vecuma vācietes, kuras bija sanākušas katedrāles laukumā apbrīnotu Vecgada uguņošanu. Viņu vīri, dēli un brāļi neizpratnē stāvēja ap savām sievām, māsām un meitām un piedāvāja ”nedaudz būt pacietīgiem”.

Kopš tā laika ir pagājuši septiņi gadi, un mēs redzam, ka Rietumeiropa nav nonākusi pie secinājumiem, toleranci nostādot augstāk par krimināllikumu.

Skandalozais tiesas lēmums Hamburgā tam ir spilgts apliecinājums. Noraidot prasības, Vācijas tiesu sistēma tagad visus sprieduma kritiķus apzīmē par rasistiem. Ko vēl viņi var pateikt?