Portugāles futbola izlases zvaigzne Krištianu Ronaldu (centrā) piedalīsies savā piektajā Eiropas čempionāta finālturnīrā, cenšoties atkārtot pirms pieciem gadiem gūto panākumu. Foto: Javier Soriano/AFP/SCANPIX/LETA

Ar gada novēlošanos, ko izraisīja pandēmija, no šodienas sākas Eiropas futbola svētki







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar gada novēlošanos, ko izraisīja koronavīrusa pandēmija, no šodienas katra sevi cienoša sporta līdzjutēja zilajos ekrānos mēneša garumā dominēs futbols.

No 11. jūnija līdz 11. jūlijam tiks noskaidroti Eiropas čempioni futbolā, par galveno balvu cīnoties 24 komandām.

Šis būs īpašs čempionāts, jo ne tikai norisināsies Covid-19 pandēmijas apstākļos, bet arī 11 dažādās pilsētās un valstīs.

Tik vērienīga ģeogrāfija bija iepriekšējā UEFA prezidenta Mišela Platinī un viņa domubiedru ideja, kas šā brīža apstākļos ir gana riskanta, jo dalībniekiem nāksies daudz ceļot un ne jau vienas valsts ietvaros, palielinot riskus inficēties.

Katrā gadījumā, šis ir eksperiments, jo līdz šim vairāk par divām rīkotājām nav bijis, savukārt 2024. gada Eiropas čempionāts atkal notiks tikai vienā valstī (Vācijā).

Šis turnīrs būs īpašs arī tāpēc, ka tas ir pirmais patiešām vērienīgais sporta pasākums kopš pandēmijas sākuma, kas pērn visu sportu uz vairākiem mēnešiem apstādināja teju pilnībā.

Ja futbolistiem izdosies (spēles apmeklēs limitēts skatītāju skaits), tas būs signāls, ka uzvara pār Covid-19 nav tālu.

EČ dalībnieces

* A grupa – Itālija, Šveice, Turcija, Velsa

* B grupa – Beļģija, Krievija, Dānija, Somija

* C grupa – Nīderlande, Ukraina, Austrija, Ziemeļmaķedonija

* D grupa – Anglija, Horvātija, Skotija, Čehija

* E grupa – Spānija, Zviedrija, Polija, Slovākija

* F grupa – Francija, Vācija, Portugāle, Ungārija

* Norises vieta. Pirmo reizi Eiropas čempionāta vēsturē turnīrs notiks 11 stadionos 11 dažādās UEFA dalībvalstīs. Spēles uzņems Londona (Anglija), Roma (Itālija), Minhene (Vācija), Sevilja (Spānija), Amsterdama (Nīderlande), Sanktpēterburga (Krievija), Budapešta (Ungārija), Kopenhāgena (Dānija), Baku (Azerbaidžāna), Glāzgova (Skotija), Bukareste (Rumānija).

Sākotnēji mači bija paredzēti arī Briselē un Dublinā, taču beļģi nepaguva laikā uzcelt stadionu, bet Dublina atteicās kovida pandēmijas dēļ. Katrā pilsētā notiks vismaz pa četrām spēlēm.

* Izspēles kārtība. Priekšsacīkstēs 24 izlases sadalītas sešās grupās pa četrām komandām katrā. Pēc apļa spēlēm katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kas sāksies no astotdaļfināla fāzes.

Pusfināla spēles un finālcīņa norisināsies slavenajā Vemblija stadionā Londonā.

* Debitanti un pieredze. Pirmo reizi Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalās Somijas un Ziemeļmaķedonijas izlases, kamēr otrā reize būs Slovākijai un Velsai (abas debitēja 2016. gadā). Tikmēr Vācijas izlasei šis būs 13. Vecā kontinenta čempionāts, bet Spānijai – vienpadsmitais.

* Nāves grupa. Izloze lēma, ka F grupā spēlēs 2018. gada Pasaules kausa uzvarētāja Francija, 2016. gada Eiropas čempione Portugāle un viena no titulētākajām šo turnīru dalībniecēm Vācija, ar kurām centīsies konkurēt Ungārija.

* Vecākie, jaunākie. Katra komanda čempionātam varēja pieteikt pa 26 spēlētājiem, kas ir par trim vairāk nekā iepriekšējos čempionātos (Covid-19 dēļ). Vecākais ir Nīderlandes izlases vārtsargs Mārtens Štekelnburgs (38 gadi un 262 dienas), kā arī portugālis Pepe (38 gadi un 105 dienas).

Savukārt jaunākais spēlētājs ir Polijas izlasē – Kačpers Kozlovskis, kuram ir 17 gadi un 238 dienas. Vislielākais vidējais vecums turnīrā būs Zviedrijas izlasei (29,2 gadi), bet lielākā pieredze Beļģijas izlases futbolistiem (28,7), kuri kopā valstsvienības rindās ir aizvadījuši 1338 spēles. Savukārt jaunākās komandas būs Spānijai (24,5), Turcijai (24,6) un Anglijai (24,8).

* Klubu pārstāvniecība. Pa 15 spēlētājiem pārstāvēs Anglijas klubus “Chelsea” un Mančestras “City”, 14 nāk no Vācijas granda Minhenes “Bayern”, 12 – no Turīnas “Juventus”, bet 11 – no Kijevas “Dinamo”.

* Favorīti. Pirms šādiem turnīriem, kā ierasts, par favorītiem tiek minētas futbola lielvalstis, taču tas nenozīmē, ka viņi arī uzvar.

Pēdējā lielā sensācija bija Grieķijas triumfs 2004. gadā. Negaidīta bija arī Dānijas uzvara 1992. gadā. Bukmeikeru kantori par šī turnīra favorītiem uzskata Franciju un Angliju, kam seko Beļģija, Vācija, Itālija un Spānija.

Pašmāju lielākais totalizators “Optibet” uz Francijas panākumu izlicis koeficientu 5,25, bet uz Angliju – 6,10.

* Zvaigznes. Par “zvaigžņotāko” izlasi droši var saukt Franciju, kuras rindās būs tādi spēlētāji kā Kilians Mbapē, N’Golo Kantē, Karims Benzemā, Pols Pogbā un Antuāns Grīzmans.

Tiesa, lielākās zvaigznes gods gan pienākas portugālim Krištianu Ronaldu, kurš 36 gadu vecumā piedalīsies savā piektajā Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Ronaldu izlasē ir aizvadījis 175 spēles, kas ir rekords starp visiem dalībniekiem. Lielisku sezonu Minhenes “Bayern” aizvadījis Polijas izlases līderis Roberts Levandovskis, Anglijas izlasē ļoti daudz nosaka Harijs Keins, Vācijas izlase nav iedomājama bez vārtsarga Manuela Noiera, Horvātijas izlasē noteikti izcelsies Luka Modričs (horvāti ir 2018. gada Pasaules kausa finālisti).

Ambiciozajā Beļģijas izlasē spēlē Edens Azārs, Romelu Lukaku, Kevins de Bruijne, Tibo Kurtuā. Futbola gardēžiem būs uz ko paskatīties.

* Naudas balvas. Katras valsts futbola federācija par dalību EČ finālturnīrā saņems garantētus 9,25 miljonus eiro. Par katru uzvaru grupu kārtā klāt nāks 1,5 miljoni, par neizšķirtu – uz pusi mazāka summa.

Par astotdaļfinālu – divi, ceturtdaļfinālu – trīs, pusfinālu – pieci miljoni eiro. Fināliste pieplusos septiņus miljonus, bet čempione – desmit miljonus eiro. Maksimālā summa, ko var nopelnīt, ir 34 miljoni eiro.

* Bumba. Spēlēts tiks ar “Adidas” ražoto bumbu, kas nodēvēta par “Uniforia”, salikums no vārdiem vienotība un eiforija.

* Talismans un himna. Jaunietis, vārdā “Skillzy”, kura izveidotāji iedvesmojušies no ielu un brīvā stila (triku) futbola.

Čempionāta oficiālās dziesmas “We Are the People” autors ir nīderlandiešu dīdžejs Martins Gerikss, bet to izpilda slavenās īru rokgrupas “U2” dalībnieki Bono un Īdžs.

* Vēsture. Šis ir 16. Eiropas čempionāts futbolā, pirmajam pirms 60 gadiem notiekot Francijā.

Pa trim reizēm triumfējušas Vācijas un Spānijas izlases, divi tituli Francijai, pa vienam PSRS, Itālijai, Čehoslovākijai, Portugālei, Nīderlandei, Dānijai un Grieķijai. Iepriekšējā Eiropas čempionātā 2016. gadā uzvarēja portugāļi.