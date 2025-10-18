Vīrietis apzināti pārkāpj dīvainākos likumus Eiropā, lai iekļūtu “meklētāko noziedznieku” sarakstā 0
Britu satura veidotājs Maks Fošs veicis neparastu eksperimentu, dodoties 48 stundu ilgā piedzīvojumā pa Eiropu, lai apzināti pārkāptu desmit no kontinenta visabsurdākajiem un neparastākajiem likumiem un kļūtu par “meklētāko noziedznieku Eiropā”.
Katru sava ceļojuma epizodi viņš iemūžināja video formātā, publicējot to savā “YouTube” kanālā, raksta “The Economic Times”.
Savu ekspedīciju Fošs sāka Apvienotajā Karalistē, kur viņš pārkāpa aktu, kas aizliedz “aizdomīgi rīkoties ar lasi”.
Pēc tam Beļģijā viņš ignorēja likumu, kas liedz turēt baložus bez oficiālas atļaujas. Savukārt Nīderlandē viņš ar teleobjektīva palīdzību izspiegoja svešinieku telefonus, tādējādi savam augošajam pārkāpumu sarakstam pievienojot arī digitālu ziņkārību.
Pārkāpumu tūre turpinājās Vācijā, kur Fošs sarīkoja spilvenu kaujas – aktivitāti, kas ir juridiski aizliegta, ja spilvens tiek izmantots kā ierocis.
Savukārt Francijā – strādāja maiznīcā alkohola reibumā pēc degvīna un “Jägermeister” baudīšanas, tādējādi pārkāpjot likumu, kas darba vietā atļauj lietot tikai vīnu.
Fošs turpināja pārkāpt robežas, publiski atraugājoties un palaižot gāzītes Lihtenšteinā, bet Austrijā viņš izvēlējās īpaši neparastu nodarbi – ar maizes klaipu tīrīt autobusa pieturu.
Itālijā piedzīvojums turpinājās ar “pārāk skaļu” apavu izaicinājumu, bet Šveicē viņš uzdrošinājās doties pārgājienā pa Alpiem pilnīgi kails.
“Būtu smieklīgi, ja Interpols viņu patiešām izsludinātu meklēšanā, bet sods būtu barga saruna un autogrāfs,” ironizēja kāds komentētājs.
Citi savukārt uzsvēra, cik absurdi dažkārt ir seni likumi, kas joprojām formāli pastāv: “Acīmredzot kādreiz “aizdomīgas darbības ar lasi” vai “pieturas tīrīšana ar maizi” bija problēmas, kuras valdība uzskatīja par pietiekami nopietnām, lai tās regulētu ar likumu.”
Pagaidām nekas neliecina, ka Interpols plānotu viņu iekļaut savā meklētāko noziedznieku sarakstā.