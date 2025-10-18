“Putins jau kopš 2019. gada ik pa laikam izvelk kādu superieroci.” Pudāns skaidro kara un jauno tehnoloģiju attiecības 0

Vai modernās tehnoloģijas var novest pie kāda superieroča radīšanas? Par to spriež daudzi, un satraucas sabiedrība teju visā pasaulē. Tā, piemēram, nesen Krievijas līderis Vladimirs Putins paziņoja par jaunu superieroci “Rešņuku”.

Kā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” ēterā izteicās Kaspars Pudāns, ģenerālmajors, NBS komandieris, Putins jau kopš 2019. gada ik pa laikam izvelk kādu superieroci ar nosaukumiem “Poseidons”, “Cirkons”, tagad “Rešņuks” – tā ir tāda viņa retorika.

Tomēr Pudāns arī piebilst, ka radīt jau šos superieročus var, taču katram no tiem pretī tiks radīts kaut kas, kas pasargās no tiem – tā ir kaķa un peles spēle, kas būs nemitīga. “Skaidrs, ka ar to ir jārēķinās!”

Šajā situācijā būtiskākais jautājums ir par to, ka ieroci jau var radīt, taču svarīgākais ir to nogādāt vietā, kur tas var radīt kādus postijumus.

“No Padomju Savienības un impērijas laika sabrukšanas viņu konvencionālie spēki ir vāji. Apliecinājums tam ir fakts, ka, lai vai kādu reformu viņi pēc Gruzijas kara uzsāka, tāpat pašiem liekas, ka pēc 2014. gada īstenota veiksmīga operācija, taču tagad ir skaidri redzams, ka konvencionālie spēki nav tādā līmenī, lai stātos pretim kaut Ukrainas apmēriem,” rezumē ģenerālmajors.

Par kodolieročiem pilnīgas informācijas nav, bet tas varētu būt viens no instrumentiem, ko viņi saglabā ievērojamā kvalitātē, piebilst Pudāns: “Nav, protams, garantiju, vai tur nav daudz kas nozagts, pazaudēts, nav kaut kas attīstīts… Testos ir bijuši gadījumi, ka raķetes nekur neaizlido, cieš cilvēki uz vietas poligonos.”

Iebiedēšana no Krievijas puses noteikti turpināsies, proti, ka noteikti kādu dienu atnāks Armagedons, smejas Pudāns.

