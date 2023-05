Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena savā “Twitter” kontā dalījusies ar ierakstu, kurā redzama ierodamies Kijivā. “Prieks atgriezties Kijivā,” viņa raksta, norādot, ka Ukraina ir vieta, kur ik dienu tiek aizstāvētas vērtības, kas ir svarīgas jeb nozīmīgas Eiropai.

Viņa uzskata, ka tieši tāpēc Ukraina ir tik piemērota vieta, kur svinēt Eiropas dienu, kā arī sveic prezidentu Volodimiru Zelenski par lēmumu pasludināt 9. maiju par Eiropas dienu arī Ukrainā.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‘s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023