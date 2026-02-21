Kremlis gatavo galīgo eskalāciju, kas var būt bīstama pašai Krievijai 0

Ja pirms 4 gadiem, kad Krievija iebruka Ukrainā, daudzi Kremļa atbalstītāji Putina idejai dziedāja slavas dziesmas, tagad situācija ir krasi mainījusies.

Četru gadu laikā Putins, slēpjot vilšanos, ir sapratis, ka tā bija kļūda, taču viņš to nekad neatzīs
Z kanāli atklāti pasaka, ka Krievija nespēj uzvarēt tā saukto “speciālo militāro operāciju”. Tomēr, lai no šī postošā kara izkļūtu ar neskartu seju, Kremlis gatavo galīgo eskalāciju. Tā var būt bīstama pašai Krievijai,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kremlim ir uzdevums pasniegt kara iznākumu sabiedrībai kā uzvaru.

