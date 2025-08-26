Eiropas valstu iedzīvotāji debesīs novēro neparastu parādību. Kas tas ir? 0
Čehijas, Vācijas un Ukrainas iedzīvotāji debesīs bija liecinieki neparastai parādībai – eksperti norāda, ka tā bija Ķīnas raķetes “Long March 8” palaišana, raksta dialog.ua.
Naktī no 25. uz 26. augustu Čehijas, Vācijas un Ukrainas iedzīvotāji bija liecinieki neparastai parādībai: debesīs parādījās spilgti mirdzoša josla, kas pārvietojās taisnā līnijā un pēc dažām minūtēm pazuda.
Eksperti norāda, ka šīs parādības cēlonis varētu būt Ķīnas raķetes “Long March 8A” palaišana.
Aculiecinieki šo parādību raksturo kā spilgtu līniju, kas pārvietojās ar nemainīgu ātrumu un pēkšņi pazuda. Sociālajos tīklos aktīvi tiek apspriestas dažādas notikušā versijas: sākot no meteora līdz pat Starlink satelītu lidojumam.
Saskaņā ar specializēto resursu “Space Launch Schedule”, kas sniedz detalizētu informāciju par kosmosa misijām no visas pasaules, Ķīna palaida raķeti “Long March 8A”, kuras datums un laiks patiešām sakrita ar novēroto parādību Eiropā.
Raķete orbītā palaida deviņus Ķīnas projekta “Tūkstoš buru” satelītus, kas veido globālu satelītu sakaru tīklu.
“Long March 8A” ir modernizēta raķetes “Long March 8” versija, kas aprīkota ar jaunu otro pakāpi ar YF-75H dzinēju.
Eksperti norāda, ka, pieaugot palaišanas skaitam un attīstoties kosmosa tehnoloģijām, šādi iespaidīgi notikumi debesīs kļūst arvien biežāki.