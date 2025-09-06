Eiropā konstatē Krimas-Kongo hemorāģisko drudzi, kuram mirstība ir līdz pat 40%. Vai tas var nonākt līdz Latvijai? 78

13:31, 6. septembris 2025
Krimas–Kongo hemorāģiskais drudzis ir bīstama tropu slimība ar mirstību līdz pat 40%. Baiba Rozentāle, RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, vai slimība var nonākt arī līdz Latvijai.

“Krimas–Kongo hemorāģiskais drudzis ir vīrusa ierosināta infekcijas slimība, ko izplata īpašas sugas ērces – pie mums viņas, par laimi, nav. Bet tik un tā tā ir tropu zonai raksturīga infekcija,” pauž Rozentāle.

Tāds nosaukums tai radies, jo slimība bojā asinsvadus, asinsvadu sieniņas un asins recēšanas faktorus. Tā kā visos orgānos cilvēka ķermenī notiek asinsapgāde, ar šo slimību var iestāties visu orgānu mazspēja – nefunkcionēšana. Tā rezultātā slimībai ir ļoti augsts mirstības rādītājs – no 10% līdz 40%.

Veselam
“Šajā gadā no 16. jūlija Eiropā ir reģistrēti četri gadījumi – divi Spānijā un divi Grieķijā. Tāpēc Latvijā būtu ļoti būtiski jāizmainās klimatam. Mums tomēr ir mērenā klimatiskā josla – mēs taču šovasar par to pārliecinājāmies. Nekas slikts tas nav, un pagaidām nekāda totāla sasilšana, ceļš uz tropiem mums nav,” pauž profesore.

