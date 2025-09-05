Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā 0
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, tostarp pārrunājot atbalstu ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei Latvijas reģionos.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, puses pārrunāja arī tautsaimniecības attīstības dinamiku, tostarp vidēja termiņa valsts budžeta prognozes, kā arī situāciju kreditēšanas jomā.
Jau rakstīts, ka Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi noteikumu projektu, kas paredz izveidot jaunu hipotekārās kreditēšanas programmu mājokļu iegādei reģionos, liecina informācija Tiesību aktu projektu (TAP) portālā.
Tiesību akta projekta mērķis ir paredzēt jaunu hipotekārās kreditēšanas programmu, lai risinātu tirgus nepilnības hipotekāro aizdevumu tirgū un nodrošinātu hipotekāro aizdevumu pieejamību mājokļu iegādei reģionos.
EM pauž, ka nepieciešamība AS “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (“Altum”) uzsākt tiešo mājokļu kreditēšanu privātpersonām ir pamatota ar tirgus nepilnībām kreditēšanā, jo īpaši reģionos.
Tirgus nepilnību mājokļu kreditēšanā pamato Latvijas Bankas pētījums “Finanšu pieejamības apskats”, norādot, ka jau vairākus gadus hipotekārās kreditēšanas aktivitāte Latvijā ir zemākā eirozonā. 2023.gada beigās hipotekāro kredītu kopējais apjoms bija tikai 12% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir trīs reizes mazāk nekā eirozonas vidējais rādītājs – 36%.
Kā risinājums tirgus nepilnības novēršanai, lai uzlabotu aizdevumu pieejamību mājokļa iegādei reģionos un tādējādi veicinātu reģionālo ekonomisko attīstību, EM piedāvā jaunu programmu, ko īstenotu “Altum”, sniedzot hipotekāros aizdevumus mājokļa iegādei.
Plānots, ka atbalsts tiks sniegts hipotekārā aizdevuma formā fiziskām personām mājokļa iegādei, tādēļ pasākums nekvalificējas kā valsts atbalsts gala saņēmēju līmenī.
Lai “Altum” varētu īstenot jauno hipotekāro programmu, 2024.gada 25.oktobrī Eiropas Komisijā ir iesniegts paziņojums, lai paplašinātu sabiedrības “Altum” darbības jomu. Hipotekārā programma tiks īstenota un noteikumu projekts tiks iesniegts apstiprināšanā Ministru kabinetā tikai pēc attiecīgā Eiropas Komisijas lēmuma spēkā stāšanās.
Latvijā komercbankas un citi patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji hipotekāros kredītus patērētājiem var izsniegt tikai atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. “Altum” šajā gadījumā darbotos kā nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs. “Altum” būtu nepieciešams saņemt atbilstošu licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī nepieciešams būt Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzībā.
Paredzēts, ka šajā programmā “Altum” aizdevumi būs pieejami mājokļu iegādei tikai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona, kur saskaņā ar Latvijas Bankas “Finanšu pieejamības apskatu” kreditēšana šobrīd ir nepietiekama un ir būtiski zemāka par vidējo kreditēšanas apjomu attiecībā pret pašvaldības IKP citās Latvijas pašvaldībās un Eiropas Savienībā.
Plānots, ka hipotekārā programmā aizdevumi mājokļa iegādei tiks sniegti Aizkraukles novadā, Alūksnes novadā, Balvu novadā, Bauskas novadā, Cēsu novadā, Daugavpils novadā, Dobeles novadā, Gulbenes novadā, Jelgavas novadā, Jēkabpils novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgas novadā, Liepājas novadā, Limbažu novadā, Ludzas novadā, Madonas novadā, Ogres novadā, Preiļu novadā, Rēzeknes novadā, Saldus novadā, Siguldas novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Valkas novadā, Valmieras novadā, Ventspils novadā.
Lai nodrošinātu proporcionalitāti un atbilstību reģionālā nekustamā īpašuma tirgum, nodrošinātu atbildīgu kreditēšanu un aizsargātu patērētājus no pārmērīgām parādsaistībām, “Altum” aizdevuma apmērs paredzēts līdz 100 minimālajām mēnešalgām 2025.gadā – 74 000 eiro, tomēr vidējais aizdevums plānots 25 000-30 000 eiro apmērā, ņemot vērā vidējās darījumu summas reģionos.
Aizdevuma maksimālais termiņš paredzēts līdz 30 gadiem, bet vienlaikus tiek paredzēts ierobežojums, ka aizņēmējs un līdzaizņēmējs uz aizdevuma gala atmaksas brīdi nepārsniedz 65 gadu vecumu. Vecuma ierobežojums līdz 65 gadiem tiek noteikts, lai nodrošinātu, ka sabiedrība “Altum” saskaņā ar Vadlīnijām patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem, ir rūpīgi izvērtējusi patērētāja maksātspēju, ņemot vērā visus būtiskos faktorus, tostarp vecumu, ienākumus, un nodrošinātu patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu noteiktā termiņā.
EM norāda, ka hipotekārās programmas īstenošanai budžeta programmā “Valsts atbalsta programmas” ir novirzīts valsts budžeta finansējums 3,5 miljonu eiro apmērā, kas tiks izmantots riska segumam. Šie finanšu līdzekļi būs “Altum” saistības pret EM.
Aizdevumu sniegšanai “Altum” izmantos atbrīvoto finansējumu no garantiju saistībām mājokļu garantijas dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai programmā.
Papildus aizdevumu izsniegšanai nepieciešamības gadījumā “Altum” varēs piesaistīt valsts aizdevumu līdz 20 miljoniem eiro kredītlīnijas veidā, kā arī piesaistīt nepieciešamo aizdevumu no starptautiskajām finanšu institūcijām vai emitēt obligācijas.
EM periodiski pārskatīs tirgus nepilnības situāciju hipotekāro aizdevumu tirgū, un nepieciešamības gadījumā ierosinās grozījumus programmā vai izvērtēs nepieciešamību par tās izbeigšanu, aktīvākas komercbanku hipotekārās kreditēšanas situācijā reģionos.