Eksperts: Latvijai ir svarīgi rūpēties par zāļu apgādes kritisko infrastruktūru 0
Jau vairākkārt Eiropas Savienības (ES) mērogā runāts par zāļu trūkumu, kas sabiedrības veselībai, pacientu drošībai ir būtiski riski. Lai arī Eiropas Komisija (EK) šogad prezentēja Kritiski svarīgo zāļu akta priekšlikumu, uzsverot, cik būtiski ir uzlabot kritiski svarīgu zāļu pieejamību ES, praktiskie risinājumi vēl tiek meklēti, un arī Latvijai vēl daudz darāmā, lai zāles būtu pieejamas jebkuros apstākļos.
EK priekšlikumi paredz uzlabot kritisko zāļu ražošanu, piegādes ķēžu noturību ES, apzinoties, ka zāļu nepieejamība un trūkums rada būtisku risku sabiedrības veselībai, pacientu drošībai, tādējādi var būt apdraudējums veselības aprūpes sistēmai. Arī Eiropas Veselības apgādes asociācijas (GIRP) ģenerāldirektors Kaspers Ernests (Kasper Ernest), 12. septembra raidījumā “Rīta Panorāma” (LTV) komentējot, kādus soļus Latvijai vajadzētu spert, lai zāles vienmēr būtu pieejamas, uzsvēra, ka ir jāparūpējas arī par zāļu apgādes kritisko infrastruktūru, piemēram, izplatīšanas sistēmu, kas tādā mazā valstī kā Latvija, ir ļoti svarīga. Pēc viņa paustā, būtu jāparūpējas par sistēmu, lai aptiekās vienmēr pietiek zāles, kas tiek piegādātas uz Latvijas aptiekām un ārstniecības iestādēm no tūkstošiem dažādu ražotāju.
Eksperts norādīja, ka jādomā ir ne vien par cenu, bet arī kā zāles nonāks līdz pacientam. Katru dienu veikt zāļu piegādi visā valsts teritorijā ir lieli ieguldījumi. Tāpēc, vērtējot katras valsts zāļu apgādes sistēmu, jāņem arī vērā vai šodien ietaupītais eiro, pēc nedēļas nerezultēsies jau vairāku eiro papildu izdevumos, mudināja aizdomāties Kaspers Ernests.
Jāatzīmē, ka Latvijā vairākkārt spriests – zāļu nepieejamība var būt apdraudējums arī brīžos, kad Latvija vajadzētu aizstāvēties, piemēram, kara gadījumā. Tik kritiskā situācijā zāļu piegādes pārrāvums atstātu negatīvu ietekmi valsts aizsardzības spējām, kā arī uz Eiropas drošību kopumā, jo runa būtu ne tikai par iedzīvotājiem nepieciešamajām zālēm, bet arī tām, ko izmantotu militāristi.
GIRP (The European Healthcare Distribution Association) apvieno aptuveni 550 zāļu apgādes uzņēmumus no 33 Eiropas valstīm. Asociācija nodrošina, ka katru dienu no vairāk nekā 3500 ražotājiem līdz 200 000 Eiropas aptiekām un slimnīcām tiek piegādāti vairāk nekā 62 miljoni zāļu iepakojumu.