10:27, 9. novembris 2025
Ziņas Dabā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka šajā nedēļas nogalē, sākot no sestdienas vakara, Latvijā gaidāma gaisa kvalitātes pasliktināšanās.

No dienvidrietumiem valsts teritorijā ieplūdīs PM2.5 daļiņu piesārņojums, kas īpaši ietekmēs centrālos reģionus un lielākās pilsētas, tostarp Rīgu.

Saskaņā ar prognozēm gaisa kvalitāte būs viduvēja līdz slikta, tādēļ iedzīvotājiem, kuri pieder riska grupām, tostarp cilvēkiem ar elpceļu vai sirds un asinsvadu slimībām, ieteicams ierobežot uzturēšanos ārā, īpaši pievakarē un naktī.

Kā ziņo sinoptiķi, šīs nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā gaisa temperatūra Latvijā nedaudz pazemināsies, nokrišņu būs maz.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, sestdien vietām vēl spīdēs saule. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, dažviet sabiezēs migla un smidzinās lietus. Gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp +2 un +10 grādiem.

Nākamnedēļ reizēm gaidāms lietus, bet kopējais nokrišņu daudzums, visticamāk, būs mazs. Dažas dienas iepriekš tika prognozēts, ka iespējams straujš temperatūras kritums, bet jaunākās prognozes liecina, ka vidējā gaisa temperatūra nākamnedēļ saglabāsies vairākus grādus virs normas. Siltākajās dienās termometra stabiņš Latvijā var pakāpties līdz +8..+12 grādiem.

