Kuļikovskis: Diemžēl esam situācijā, kad eksakto jomu studēšanai mums ir vajadzīgas skaļas iniciatīvas 0

21:18, 8. novembris 2025
Uzņēmējs Gundars Kuļikovskis TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” izteicās par situāciju Latvijas izglītībā, īpaši eksakto zinātņu jomā, un norādīja uz mākslīgā intelekta ienākšanas ietekmi uz to.

“Mēs esam diemžēl nonākuši situācijā, kad fizikas, matemātikas, ķīmijas mācīšanai un augstskolu eksakto kursu studēšanai mums ir vajadzīgas skaļas iniciatīvas, nevis mēs to saprotam kā pašsaprotamu lietu. Tā ir tā bēdīgā puse,” sacīja Kuļikovskis.

Viņš uzsvēra, ka valstij būtu nepieciešams skaidra stratēģija, kas veicinātu jomu ekspertu sagatavošanu, īpaši, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību: “Manuprāt, būtu jābūt zināšanu aktam, ka mums ir nepieciešami eksperti, īpaši tādēļ, ka nāk mākslīgais intelekts, un tie, kuri ir vājāki, tie tiks izēsti.”

Tomēr tehnoloģiju attīstība rada arī citus riskus ikdienā. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja uz dziļviltojumu jeb “deepfake” radītajām briesmām: “Bīstamākais ir, ka tagad pavisam viegli var uzģenerēt – uztrenēt – cilvēka balss modeli un tad runāt kā viņš. Tagad cilvēkiem vispār jābūt uzmanīgiem! Ja iepriekš jums varēja piezvanīt krāpnieki un teikt, ka jūsu meita cietusi avārijā, pārskaitiet naudu, tad tagad var principā piezvanīt un to pateikt meitas balsī. Un tāpēc tas ir daudz bīstamāk.”

LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks TV24 raidījumā uzvēra: “Ja iepriekš bija tā – netici savām ausīm, tici savām acīm, tad principā tagad arī acīm nevar ticēt, jo video var tā ļoti ticami noviltot.” Ko darīt iedzīvotājiem, lai neiekristu diļviltojumu veidotāju “lamatās”? Poikāns norādīja, ka te var līdzēt tikai tas, kā cilvēks pats uzvedas sociālajos tīklos.

