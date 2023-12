Eksportētāju asociācijas priekšsēdētājs: “Lai neturpinātu finansēt Krievijas karu, ir jāievieš valstiski likumisks risinājums” Ieteikt







Līva Sila, TV24

“Nedomāju, ka to var atstāt uz uzņēmēju sirdsapziņas, cerībā, ka uzņēmējs būs ar tādu pašu morāles kodu, kāds ir nepieciešams valsts drošībai,” diskutējot par graudu eksporta aizliegumu un uzņēmēju atbildību, TV24 raidījumā “Naudas cena” saka Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tiknuss.

Raidījumā izskan, ka tas, kādēļ graudu eksporta aizliegums nav ticis iekļauts starptautiskajās sankcijās pret Krieviju, varētu būt saistīts ar globālo graudu nepietiekamību un pārtikas aprites jautājumiem.

Atsaucoties uz Valsts prezidenta komentāriem, kā arī to, kas ticis pārrunāts asociācijas iekšienē, Tiknuss uzsver, ka uzņēmēji, ražotāji un eksportētāji ir vienisprātis – ar agresorvalsti, terorisma un kara izraisītājiem strādāt nedrīkst. Un neesot attaisnojuma, ja kāds to dara.

“Tas, par ko neesam līdz galam vienisprātis, ir par laika nogriezni un ātrumu, ar kādu pārtraukt šo sadarbību. Vai griezt ar nazi un to darīt uzreiz, kā to izdarīja lielais vairums uzņēmēju, gūstot arī zaudējumus, vai to darīt pakāpeniski, “ saka Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētājs.

Tiknuss atsaucas uz to, cik svarīgs ir jautājums par valsts drošību, kad tiek runāts par kara stāvokli Eiropā, “nedomāju, ka to var atstāt uz uzņēmēju sirdsapziņas, cerībā, ka uzņēmējs būs ar tādu pašu morāles kodu, kāds ir nepieciešams valsts drošībai. Mums ir divi instrumenti – sankcijas un sabiedrības spiediens. Sabiedrības spiediena daļa ir ļoti labi nostrādājusi akcijas formā, bet, lai to izbeigtu pilnībā un neturpinātu finansēt Krievijas karu, ir jāievieš valstiski likumisks risinājums, kas paredz, ka noteikumi pilnīgi visiem ir vienādi”.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2023