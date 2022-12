Elastīgas no silikona izgatavotas menstruālās piltuves. Kāpēc tās kļuvušas tik pieprasītas?

Ilustratīvs foto

“Dāmas, vai kāda lieto menstruālo piltuvi? Ko sakāt – vai ir vērts? Kur pirkāt?” Šie un līdzīgi jautājumi sociālajos medijos redzami arvien biežāk un sievietes dalās pieredzē, lielākoties – pozitīvā. Arī veselības aprūpes speciālistu viedoklis ir atbalstošs, un ierīces iegāde vairs nav problēma – tās ir nopērkamas lielākajās aptiekās.

“Tāpat kā speciāla veļa, kas pasargā no noplūdēm, sieviešu ikdienā ir ienākusi arī menstruālā piltuve,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka, uzskaitot piltuvju priekšrocības un atbildot uz aptiekā biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kas ir menstruālā piltuve un kā to lietot?

Menstruālās piltuves pastāv jau kopš pagājušā gadsimta 30. gadu sākuma, taču to lietošana ir kļuvusi populāra tikai nesen. Daudzas Latvijas sievietes par šādu ierīci pirmoreiz uzzināja, piemēram, apmeklējot jogas nodarbības vai ieraugot tās ekoloģisko preču veikalu plauktos. Tādējādi piltuve sākotnēji tika asociēta ar tādu kā alternatīvu dzīvesveidu, nevis līdzvērtīgi plašu lietojumu, kā, piemēram, paketes vai tamponi. Šobrīd situācija ir mainījusies, un aptiekās ir iegādājamas arī menstruālās piltuves.

Elastīgā piltuve ir izgatavota no silikona, dabiskā kaučuka, lateksa vai termoplastiskiem elastomēriem (gumijas). Tā tiek ievietota makstī menstruāciju laikā, lai savāktu menstruālo asiņu plūsmu.

Tas, cik bieži ir jāiztukšo menstruālo piltuvi, atkarīgs no piltuves izmēra un asiņu plūsmas stipruma. Piltuve var uzkrāt līdz pat trīs reizēm vairāk šķidruma nekā tampons, turklāt piltuves lietošana retāk izraisa alerģiskas reakcijas, nekā, piemēram, menstruālās paketes.

“Pieaugot menstruālo piltuvju popularitātei, to klāsts arvien paplašinās – dažādu formu un izmēru piltuves var piemērot katras sievietes ķermeņa tipam un vajadzībām. Populārākā ir, piemēram, A tipa menstruālā piltuvīte iesācējām – sievietēm, kuras nav dzemdējušas, un B tipa piltuve dzemdējušām sievietēm,” saka farmaceite un īpaši uzsver, ka tieši aptieka ir labākā vieta, kur iegādāties intīmai higiēnai paredzētos līdzekļus, tostarp arī mitrās salvetes, mitrinošos un aizsardzības līdzekļus.

Menstruālās piltuves priekšrocības

Sievietes, kuras devušas priekšroku menstruālajai piltuvei, min vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem menstruāciju higiēnas līdzekļiem:

paaugstināts komforts;

retāk jāmaina;

mazāks kairinājums;

samazināta smaka;

iespēja lietot piltuvi ilgāku laiku nekā vienreizējos higiēnas līdzekļus.

Tātad – piltuve ir ekoloģiskāka un iespējams, ka būs arī finansiāli izdevīgāka. Tā kalpo no sešiem mēnešiem līdz pat desmit gadiem. Atkarībā no tā, kāda zīmola produkts ir izvēlēts un cik bieži nepieciešama maiņa.

Vēl viena būtiska priekšrocība – menstruāciju asinis tiek uzkrātas, nevis uzsūktas, tā saudzējot intīmās zonas mikroklimatu, turklāt neveidojas sausums, kas var rasties, lietojot tamponus.

Menstruālas piltuves ir daudz piemērotākas sievietēm, kuras cieš no dažādām ādas alerģijām un ekzēmām. Piltuvi var lietot arī sievietes ar intrauterīno spirāli (IUS) dzimstības kontrolei. Taču jāņem vērā, ka, izņemot menstruālo piltuvi, nedrīkst vilkt aiz IUS auklas, lai to neizkustinātu.

Cik ērta ir menstruālā piltuve?

Farmaceite skaidro: “Menstruālo piltuvi var nēsāt līdz 12 stundām, viss atkarīgs no menstruāciju stipruma. Parasti tamponi vai paketes jāmaina ik pēc četrām, sešām stundām. Piltuve jāiztukšo daudz retāk, īpaši vāju menstruāciju laikā vai to beigās.

Lietojot menstruālo piltuvi, vairs nav nepieciešams nēsāt līdzi rezerves paketes vai tamponus, kas daudzām sievietēm šķiet apgrūtinoši un neērti.

Atšķirībā no tamponiem, menstruālo piltuvi var ievietot jau pirms paredzamo menstruāciju sākšanās, lai izvairītos no noplūdes pirmajā dienā. Sievietes jebkurā vecumā var lietot menstruālo piltuvi neatkarīgi no tā, vai viņas ir dzemdējušas vai nē. Tā kā asinis tiek savāktas jau ķermenī, arī smaka nav tik spēcīga, salīdzinot ar to, kāda tā būtu, lietojot paketes.”

Menstruālās piltuves un ilgtspēja

Nereti cilvēki satraucas par bērnu autiņbiksīšu kaudzēm izgāztuvēs, taču mazāk tiek runāts par to, ka tur krājas arī tamponi un paketes. Menstruālā piltuve ir vairākkārt lietojama un ievērojami samazina ietekmi uz vidi.

“Lai gan Eiropas Savienības normatīvie akti neprasa, lai uz tamponu un pakešu iepakojumiem tiktu norādītas to sastāvdaļas, ir pamats uztraukumam, ka tamponi satur balinātās kokvilnas vai viskozes šķiedras, dažādas nevēlamas ķīmiskas vielas, kas var palikt makstī. Savukārt menstruālā piltuve ir izgatavota no medicīniskiem materiāliem piemērota silikona, mazinot bažas par kādām šķiedru atliekām,” zina stāstīt farmaceite.

Vai menstruālajai piltuvei ir trūkumi?

Sievietēm var šķist, ka piltuves iztukšošana ir nehigiēniska, īpaši, ja tā tiek mainīta publiskā tualetē. Piltuvi pēc izņemšanas vēlams izmazgāt, kas šajā situācijā var būt grūti izdarāms. Tādā gadījumā piltuves izslaucīšanai var izmantot mitrās salvetes intīmajai kopšanai.

“Dažām sievietēm sagādā grūtības piltuves ievietošana makstī vai izņemšana no tās. Viena izmēra un veida piltuve nav piemērota visām. Ja nav izdevies iegādāties piemērotāko, piltuves lietošana patiešām var radīt diskomfortu vai noplūdi,” atzīst farmaceite, taču iedrošina atrast to, kas derēs vislabāk. Viņa arī atgādina, ka starp menstruācijām piltuvi ieteicams sterilizēt un vienkāršākais veids, kā to izdarīt – uz brīdi ievietot piltuvi verdošā ūdenī.

“Ir zināms, ka tamponu lietošana, lai gan ļoti reti, tomēr var izraisīt toksiskā šoka sindromu (dzīvībai bīstama dažu veidu bakteriālu infekciju komplikācija). Teorētiski arī menstruālā piltuve var radīt toksisko šoku. Precīzs risks gan nav izmērīts, taču tiek uzskatīts, ka tas ir krietni mazāks nekā, lietojot tamponus.

Apkopojot informāciju jāatzīst, ka menstruālā piltuve sniedz salīdzinoši daudz priekšrocību un ir drošs risinājums menstruāciju laikā. Svarīgi ir vien izvēlēties piemērotāko. Ja ir kādas bažas vai neskaidri jautājumi, noteikti ir vērts tos apspriest ar savu ginekologu,” mudina farmaceite Ieva Turonoka.