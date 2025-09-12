Foto: LETA

21:26, 12. septembris 2025
Mēdz teikt – katram mākonim ir zelta maliņa. Vai piekrīti? Pandēmijas laiks daudziem saistās ar nepatīkamiem ierobežojumiem, taču izrādās – ir lieta, pēc kuras cilvēki joprojām ilgojas.

Sociālo mediju platformas “X” lietotājs ar nosaukumu @akmanstors atminējies Covid-19 pandēmijas laiku, atzīstot, ka no tā dzīves posma pietrūkt distances ievērošanas ierobežojums. Divu metru distances ievērošana būtu noteikums, ko labprāt gribētu, lai ikdienā cilvēki ievērotu.

Veikalos cilvēki viens otram nereti stāv pārāk tuvu, elpo pakausī, uzstumjas virsū ar iepirkumu ratiem.

Ieraksts aizsāka plašāku diskusiju. Cilvēki dalījās savās pieredzēs, piekrītot paustajam viedoklim.

Citi iesaistījās diskusijā paužot, kas no Covid-19 pandēmijas vēl viņiem pietrūkst. Kādam – bulciņas, kas iepakotas maisiņos, vēl kādam citam – tiešsaistes pasākumi.

