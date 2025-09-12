Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties 0
Mēdz teikt – katram mākonim ir zelta maliņa. Vai piekrīti? Pandēmijas laiks daudziem saistās ar nepatīkamiem ierobežojumiem, taču izrādās – ir lieta, pēc kuras cilvēki joprojām ilgojas.
Sociālo mediju platformas “X” lietotājs ar nosaukumu @akmanstors atminējies Covid-19 pandēmijas laiku, atzīstot, ka no tā dzīves posma pietrūkt distances ievērošanas ierobežojums. Divu metru distances ievērošana būtu noteikums, ko labprāt gribētu, lai ikdienā cilvēki ievērotu.
Veikalos cilvēki viens otram nereti stāv pārāk tuvu, elpo pakausī, uzstumjas virsū ar iepirkumu ratiem.
Man ir gandrīz vienalga ko jūs teiksiet par to
Bet
Man kainda pietrūkst viens c19 ierobežojums
Un tas ir ievērot 2m distanci vienam no otra.
Tracina, ka veikalā stāvot rindā pie kases, cilvēks aiz muguras man elpo pakausī, vai stumjas virsū ar saviem ratiem.
— Mans Dievs (@akmanstors) September 7, 2025
Ieraksts aizsāka plašāku diskusiju. Cilvēki dalījās savās pieredzēs, piekrītot paustajam viedoklim.
Pagriežos un jautāju: " Jūs lūdzu maksāsiet par maniem pirkumiem,ja kāpjat manā groziņā?"
— Urze (@murzemax) September 7, 2025
Es vēl joprojām ievēroju un bieži kāds ielien rindā priekšā. 😂
— Ilona Koskina (@IlonaKoskina) September 7, 2025
Latvietim vajag vismaz 5 metrus
— Mans Dievs (@akmanstors) September 7, 2025
es šo ierobezhojumu ieveeroju kkaa pat neapzinaati
— Kristīne P (@kripf) September 7, 2025
Šorīt pat vienai pateicu, lai nelien virsū. Man jāmaksā, un viņa jau bāžas pie kases, tik nepatīkami. Tas nav par kaut kādu latviešu viensētu tikumu, bet elementāru pieklājību. Tiesa gan, bieži tā nav, bet, kad ir, uzreiz pasaku.
— Krista Irbe (@KristaIrbeASK) September 7, 2025
Tā ir tikai padomijas telpā, kas dzīva, diemžēl.
Civilizētā pasaulē personiskā telpa vienmēr tikusi ievērota, arī bez tā c19 murga.
— IBruneniece (@BrunenieceI) September 7, 2025
Citi iesaistījās diskusijā paužot, kas no Covid-19 pandēmijas vēl viņiem pietrūkst. Kādam – bulciņas, kas iepakotas maisiņos, vēl kādam citam – tiešsaistes pasākumi.
man pietrūkst maisiņos iepakotās bulciņas 🫣 jā, ir knaibles, bet nav jau garantija, ka visi viņi izmanto un kāds nav paspējis tās bulkas jau "notestēt" ar saviem netīrajiem pirktiem 😬 mainu metru no distances pret katru otro bulku maisiņā 😅
— TOFIKS (@tofikblogs) September 7, 2025
Man pietrūkst arī cilvēku neesamība vietās un lietās 🫢 gribu atpakaļ online teātri un koncertus!
— Katrīna (@KatrinaKukuma) September 7, 2025
Man pietrūkst veikalos tīro iepirkumu groziņu un ratu
— Kripata (@Kripata1) September 7, 2025