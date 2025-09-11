“Kā jau Skābbarības tornim piedien!” Sabiedrība diskutē par Zemkopības ministrijas ēku un tajā valdošo atmosfēru 0
Sociālo mediju platformā “X” raisījusies diskusija par Zemkopības ministrijas ēku un atmosfēru tajā. Kāds apmeklētājs, viesojoties ministrijā, norādījis, ka gan apkalpošanas, gan interjera ziņā bijušas sajūtas kā 90.gados.
Lietotājs ar nosaukumu @MagnaLunaCarta publicēja bildi no Zemkopības ministrijas, rakstot (nerediģēts teksts): “Paviesojos @Zemkopibas_min – tāds 90to vaibs gan interjerā, gan apkalpošanā. Vļek.”
Paviesojos @Zemkopibas_min – tāds 90to vaibs gan interjerā, gan apkalpošanā. Vļek🤢 pic.twitter.com/wL8WiBhqFU
— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) September 9, 2025
Ieraksts izpelnījās citu cilvēku uzmanību, kas arī steidza izteikt savas domas.
Vai ne! Parādi šito bildi un pieaugušajiem visiem skaidrs, kurš gads🙈
— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) September 9, 2025
Kā jau Skābbarības tornim piedien.
Jā, esmu tik veca, lai zinātu šo šīs ēkas palamu no 90.tajiem.
— Lina Light (@stalerain) September 9, 2025
Ļoti daudzas iestādes publiskajā sektorā ir tādas, vecmodīgas. Pašiem darbiniekiem arī diez ko patīkami nav.
— Susanna (@br_susanna876) September 9, 2025
Ādas beņķi, lai vieglāk notīrīt, ja gadījumā, kādi zemnieki atnāk netīrām drēbēm kompensācijas prasīt.
— Kaspars Hercmanis (@KasparsH) September 9, 2025
Oh, būtu kādas puķes vai smilgas uz galda uzlikuši.
— Dāvids (@DavisSorbus) September 10, 2025
Liela daļa retoriski vaicāja, vai šobrīd būtu labi tērēt naudu jaunām mēbelēm.
Jā, ir īstais brīdis taisīt labi dārgu rekonstrukciju.
— Kaspars Licitis 🇱🇻 Ir viedoklis. (@kasparslicitis) September 9, 2025
Negribi taču izprovocēt jaunu mēbeļu iepirkumu?
— Inese79 (@Inese_Jolo) September 9, 2025
Pareizi, tak Kariņš arī gribēja sev pirkt jaunu dīvāniņu, kur iemalkot kofi ar saviem Eiropas kolēgām tā kā visur citur civilizētā pasaulē. Ja viņi pērk jaunus dīvānus nav labi, bet ja nepērk arī ne?
— Eksperte (@Ramona04794985) September 9, 2025
U nezinu, vai labāk būtu ik pa 5 gadiem atjaunot interjeru, tērējot xx naudas?
— Ieva Stapane 🇱🇻 🇺🇦 🇪🇺🦖 (@IevaStapane) September 9, 2025
Vēl kāds “X” lietotājs izteicās: “Es nevaru noticēt, ka vienai ministrijai ir nepieciešama tik milzīga ēka.” Taču tā gluži nav – zināms, ka šajā ēkā atrodas arī citi iemītnieki. Ir cilvēki, kas pauduši, ka šo ēku vajag jaukt nost.
Es nevaru noticēt, ka vienai ministrijai ir nepieciešama tik milzīga ēka. 🫣 https://t.co/cmDsiJ3UWV pic.twitter.com/w3uIxMqFgU
— Kaspars Zn (@saliktengriba) September 9, 2025
Šajā skudrupūznī viešas demitiem, ja ne simtiem firmas. Būtu interesanti uzzināt, cik % telpu aizņem pati ministrija – 15%? 20%
#
Un kā domā Tu?
— Martastante (@MartasTante) September 9, 2025
Šo ēku nevar saremontēt, var tikai nojaukt. Un neba to ‘aizņem’ viena ministrija. Realitātē tur jau kovidlaikā atslēdza apkuri vairākos stāvos un arī pašas ministrijas telpas ir pamatā tukšas – attālināts darbs. Cilvēki ierodas dažas dienas nedēļā uz konkrētām stundām.
Es tur…
— Guntars Vītols (@guntarsv) September 10, 2025
Tā ēka ir jājauc nost, bojā visu Vecrīgu
— Jānis (@Jnis51907048001) September 9, 2025