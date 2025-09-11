Foto: LETA/Ekrānuzņēmums no “X”;@MagnaLunaCarta

“Kā jau Skābbarības tornim piedien!” Sabiedrība diskutē par Zemkopības ministrijas ēku un tajā valdošo atmosfēru 0

LA.LV
21:29, 11. septembris 2025
Stāsti

Sociālo mediju platformā “X” raisījusies diskusija par Zemkopības ministrijas ēku un atmosfēru tajā. Kāds apmeklētājs, viesojoties ministrijā, norādījis, ka gan apkalpošanas, gan interjera ziņā bijušas sajūtas kā 90.gados.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Lasīt citas ziņas

Lietotājs ar nosaukumu @MagnaLunaCarta publicēja bildi no Zemkopības ministrijas, rakstot (nerediģēts teksts): “Paviesojos ⁦@Zemkopibas_min – tāds 90to vaibs gan interjerā, gan apkalpošanā. Vļek.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga

Ieraksts izpelnījās citu cilvēku uzmanību, kas arī steidza izteikt savas domas.

Liela daļa retoriski vaicāja, vai šobrīd būtu labi tērēt naudu jaunām mēbelēm.

Vēl kāds “X” lietotājs izteicās: “Es nevaru noticēt, ka vienai ministrijai ir nepieciešama tik milzīga ēka.” Taču tā gluži nav – zināms, ka šajā ēkā atrodas arī citi iemītnieki. Ir cilvēki, kas pauduši, ka šo ēku vajag jaukt nost.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem paveras pretīgs skats tualetē: “Un šo tu ieraugi jau pēc apmaksas…”
Nav laika sērot, jāmeklē nauda. Cik patiesībā izmaksā bēru pakalpojumi Latvijā?
“Kā es saprotu…” Pārdevēji diskusijā atklāj rīta stundu murgu, par ko pircēji reti iedomājas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.