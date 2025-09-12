FOTO. “Šis liek stipri apšaubīt sterilas vides iespējamību!” sieviete paņem telefonu uz RAKUS LOC operāciju zāli 31
Slimnīcas mums saistās ar steriliem priekšmetiem, ārstiem baltos halātiņos, cimdiem, sejas maskām un striktiem noteikumiem, tomēr realitāte Latvijā var krasi atšķirties.
Lai gan slimnīcu remontos, korpusu celtniecībās, piebūvēs un kam vēl ne tiek tērēti miljoniem eiro, dodoties uz operāciju zāli, var sanākt ceļot laikā un nokļūt 30 gadus senā pagātnē vai drīzāk telpā, kur 30 gadus nekas nav renovēts un remontēts.
Evija Unāma, Latvijas Radio producente, uz savu operāciju paņēma līdzi telefonu un iemūžināja, kāda izskatās zāle, kurā viņai tiks veikta procedūra.
“Izmantoju savas tiesības un vakar uz RAKUS LOC operācijas zāli paķēru līdzi telefonu. Īsi pirms operācijas fiksēju skatus, kas liek stipri apšaubīt sterilas vides iespējamību šajā blokā. (Telefonu operācijas laikā nācās atdot),” viņa X raksta.
— Unāma (@EvijaUnama) September 12, 2025
Šajā vasarā ziņots, ka kamēr LOC notiek remonts, saņemtas ziņas, ka Veselības ministrija plāno vērienīgas naudas pārdales – plānots paprasīt atpakaļ iepriekš piešķirto Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) plānotā “B” korpusa būvniecības finansējumu, lai varētu pabeigt “A2” korpusa noslēguma darbus. Raidījums secināja, ka RAKUS plānotajām iecerēm naudas nepietiks.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) – lai nezaudētu Eiropas naudu, esot beidzot jāpabeidz ieilgušais PSKUS “A2” korpuss. Pēc ministra paustā, tam vajagot vairāk naudas, nekā sākumā cerēts. Viņš akcentēja, ka tagad PSKUS slimnīcai plāno atpakaļ pārdalīt naudu, ko no tās savulaik pārvirzīja RAKUS Infekciju nodaļas celtniecībai.
“Tā ir nauda, kas ir “B” korpusam PSKUS, ko mēs pirms kāda laika pārdalījām RAKUS, kad bija iespēja iepirkumu dabūt un uzbūvēt to lielo projektu, bet jūs atceraties, ka pagājušajā gadā tas iepirkums nesanāca. Un tā nauda ir jāatdod atpakaļ PSKUS, jo PSKUS ir jāpabeidz “A2″ korpuss. [..] Tā RAKUS nauda, ko tagad pārdalīs, tā ir PSKUS nauda. Tā nav nekāda LOC, nekā tāda nav,” skaidroja veselības ministrs.
Slimnīcai uzzinot par plānotajām naudas pārdalēm, Staņēvičs atkāpās no amata PSKUS padomes vadībā. Viņš līdz šim atbildēja par abu lielo slimnīcu attīstību.
Staņēvičs, komentējot šo situāciju, iepriekš aģentūrai LETA pauda, ka LOC rekonstrukcijas īstenošanai valstij būtu jāļauj RAKUS ņemt aizņēmumu, ko ārstniecības iestāde pēc tam atmaksātu. “Šādi attīstās visi uzņēmumi,” viņš apgalvoja, piebilstot, ka šo variantu esot piedāvājis arī veselības ministram, bet atļauju saņēmis neesot.
No slimnīcas vadības puses esot izdarīts viss, kas bijis tās spēkos, bet tagad jautājums par finansējuma avotu rekonstrukcijai jārisina valsts līmenī, iepriekš uzsvēra Staņēvičs.
Viņaprāt, Abu Meri retorika par naudas dalīšanu, pārdali starp PSKUS un RAKUS faktiski “nostāda klīnisko universitāšu slimnīcas vienu pret otru”, kas ir nepieņemami. “Vispār tā ir pacientu nauda, nevis PSKUS, RAKUS vai LOC nauda, kas te tiek dalīta,” atzīmēja Staņēvičs.