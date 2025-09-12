“Vai esmu par stulbu savam amatam?” Sajūta, ka neesi gana gudrs darbam, ir pazīstama daudziem… 0
Sociālajos medijos bieži uzvirmo sarunas par darba ikdienu un sajūtām, kas ar to saistītas. Šoreiz diskusiju ierosinājusi kāda sieviete, vaicājot, vai citiem ir gadījies justies par stulbu savam amatam. Viņas jautājums raisīja daudz atbilžu – no atklātām atzīšanām par šaubām līdz iedrošinošiem padomiem un pieredzes stāstiem.
Sociālo mediju lietotāja @raisa.gri vaicā: “Jums ir bijis tā, kad saprotat, ka esat tā kā par stulbu savam amatam? 🫣” Viņa arī jautā, kā citi šādā situācijā rīkojušies – gaidījuši, kad atlaidīs, vai darbu atstājuši paši.
Kāds komentētājs norāda, ka tieši darbos, kur sākumā šķiet, ka zināšanas neatbilst amata prasībām, ir vislabākās iespējas augt un attīstīties. Savukārt cita sieviete to sauc par viltvārža sindromu un uzskata, ka sajūtas ir vienkārši jāignorē – iemaņas ar laiku nāk, ja ir vēlme mācīties.
Cits komentētājs pievērš uzmanību laikam: ja sajūta par nepiemērotību darbam ilgst tikai sākumā, tas esot normāli. Taču, ja pēc pāris mēnešiem nekas nemainās, tad noteikti jāmeklē risinājums.
Arī citi dalās savās pieredzēs:
-“Es par lēnu. Un tas ir traki. No ādas lēkt laukā.”
-“Neesmu jutusies par stulbu, bet ir bijusi sajūta, ka traucē pieredzes trūkums. Es tad ekstra mācos – tā teikt, lai sarautu pieredzi.”
-“Ne gluži par stulbu, bet nekad mūžā ar nozari nebiju saskārusies un pat īsti nezināju, ka tāda eksistē. Iemācījos. Pirmos 3 mēnešus gāja elligi grūti, bija jāmācās arī ārpus darba laika, bet pēc apmēram 9 mēnešiem jau jutos labi. Ja pie 3 mēnešu beigām šķiet, ka galīgi nav Tavs, tad atbrīvo vietu. Bet vispirms uztaisi 1:1 pārrunas ar vadītāju – man tas ļoti palīdzēja.”
-“Vienmēr ir trešais ceļš – augt un apgūt jauno. Un vai tik tas nav viltvārža sindroms? Tā ir tā sajūta, ka liekas, ka neko nezini un tūlīt to pamanīs visi apkārtējie. Turieties, un būs viss forši.”
-“Nē, ir bijis otrādi. Sludinājumā viss tik nopietni aprakstīts, bet jau pirmajā nedēļā sapratu, ka te neko jaunu neiemācīšos 😁 Bet noteikti nekur neej prom. Kā saka – fake it until you make it (izliecies, līdz tev sanāk).”