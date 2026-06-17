“Es esmu nelaimīga!” Olga Kambala pieprasījusi no Kaspara parādzīmi vairāku tūkstošu eiro vērtībā 0
Kaut arī Olgas un Kaspara Kambalu starpā valda pamatīga spriedze, realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki tomēr nolemj mērot ceļu uz kaimiņzemi Lietuvu. Tas gan situāciju neglābj – konflikts uzņem apgriezienus jau mirklī, kad abi iesēžas mašīnā, izskanot aizdomām par neuzticību.
Drīz vien Kaspars sāk cilāt finansiālus jautājumus, pieminot sievas iepriekšējo prasību parakstīt nopietnu finanšu saistību dokumentu — parādzīmi 20 000 eiro vērtībā. Olgas reakcija ir strupa – viņa no visa atsakās. “Es vairs negribu. Tas vairs nav labi, tas ir neciešami, mēs visi tur esam ellē. Un tā nav dzīvošana,” viņa tieši un nesaudzīgi raksturo situāciju. Kaspars savukārt nepaliek atbildi parādā, norādot, ka mājas smago mikroklimatu provocē tieši Olga ar savu nespēju pildīt solījumus vai iekļauties termiņos.
“Es esmu nelaimīga,” rezumē Olga. Šie vārdi acumirklī izsauc Kaspara agresīvu pretreakciju: “Es esmu nelaimīgs ar tevi sen jau!” Tam seko vesela aizskarošu apzīmējumu lavīna, kurā viņš sievu dēvē par egoistisku un kompleksu māktu. Vīrietis pat sāk apšaubīt abu kopīgo fotosesiju Krusta kalnā, paužot nevēlēšanos tajā piedalīties un tincinot, vai tas būs viņu pēdējais kopīgais pasākums.
Olga tam viegli piekrīt, mierinot, ka viņam nemaz nav jāpozē, jo viņa jau ilgstoši savā digitālajā telpā viņa seju vairs nerāda. “Nu, protams, tāpēc, ka tu sū*ā citam!” rupji atbild Kaspars. Drīz pēc šī trieciena pāra sakāpinātās emocijas negaidīti pārmetas uz apkārtējo satiksmi, kad izveidojas bīstams moments ar kādu citu auto. Kaspars uzreiz ir gatavs fiziski vai verbāli pārmācīt otru šoferi, taču Olga cenšas viņu bremzēt. “Man tu brauc virsū, pabrauc viņam garām!” kliedz Kaspars. Olga kā risinājumu piedāvā vienkārši demonstrēt nepiedienīgu rokas žestu, kas Kasparu sanikno vēl vairāk – viņš saskata, ka sieva kārtējo reizi vēršas pret viņu, nevis aizstāv.
Olga gan savu taktiku neizmaina un uzskata, ka ar rupjo žestu pilnībā pietiek: “Vīriešiem tas nepatīk un viss. Es cīnos par sevi!” Kasparam tas kalpo kā papildu katalizators niknumam. Apdzenot iesaistīto automašīnu, viņš vēl paspēj otram vadītājam veltīt agresīvus draudus.
Kad ceļa incidents ir garām, abi atgriežas pie mantu dalīšanas un gala lēmumiem. “Tad rītā izvāksies?” jautā Kaspars, bet Olga pārliecinoši atbild: “Jā!” Tam seko Kaspara ironiskais rīkojums, lai jau aizparīt mājoklī nebūtu redzama ne pati Olga, ne viņas atvases. “Nebūs. Tici man, nebūs. Jau viss ir izdarīts,” paziņo Olga, liekot saprast, ka process ir neatgriezenisks.
Strīda noslēgumā Kaspars paceļ vēl vienu pretenziju – finansiālos zaudējumus par pirktajām aviobiļetēm uz Maroku. Braucienam bija jābūt abu kopīgam darba projektam, taču nesaskaņu dēļ šie plāni draud pilnībā sabrukt. Vīrs pārmet Olgai nespēju nodalīt profesionālo darbību no mājas ķildām, uzsverot: “Es personīgās lietas varu nolikt malā.” Olga tam piekrīt, skaidrojot, ka pārlieku augstais jūtīgums un emocijas viņai neļauj rīkoties tik vēsi un racionāli.
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