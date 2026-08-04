SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” pievienojas Baltijas mediju izdevēju organizācijai 0
“Baltic Press Publishers’ Collective Management Organisation” (BPCMO) ir noslēgusi pārstāvības līgumu ar SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting”, pilnvarojot organizāciju pārstāvēt uzņēmumu sarunās par licencēšanu ar digitālajām platformām un citiem mediju satura izmantotājiem, ziņots viņu mājaslapā.
SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” ir Latvijas mediju uzņēmums, kas dibināts 2013. gadā un ir “Mediagrupa24” īpašnieks. Uzņēmums pārvalda vairākus plaši pazīstamus Latvijas medijus, tostarp televīzijas kanālu TV24 un ziņu portālus LA.LV un NASHA.LV. Tā darbība aptver žurnālistiku, audiovizuālā satura veidošanu un digitālos risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīva ziņu satura attīstībai un Latvijas auditorijas sasniegšanai dažādās mediju platformās. SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” ir viens no neatkarīgajiem Latvijas mediju uzņēmumiem, kas darbojas gan televīzijas, gan digitālo ziņu mediju attīstības jomā.
BPCMO ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kuru 2024. gadā dibināja vadošie Igaunijas ziņu mediju izdevēji. Organizācijas mērķis ir vest sarunas ar dažādiem mediju satura izmantotājiem, tostarp starptautiskajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, par mediju satura licencēšanu, iekasēt atlīdzību saskaņā ar noslēgtajiem licences līgumiem un taisnīgi sadalīt šos maksājumus starp organizācijai pievienojušajiem izdevējiem.
Darbojoties BPCMO sastāvā, izdevēji var efektīvāk slēgt mediju satura licences līgumus, samazināt administratīvās un darījumu izmaksas, kā arī nodrošināt spēcīgāku savu autortiesību un blakustiesību aizsardzību. Organizācijas mērķis ir pārstāvēt ziņu mediju izdevēju kopīgās intereses un stiprināt kvalitatīvas žurnālistikas ilgtspēju Baltijas reģionā.
BPCMO aicina pievienoties organizācijai vai noslēgt pārstāvības līgumu visus ziņu mediju izdevējus. Visi izdevēji tiek pārstāvēti vienlīdzīgi un taisnīgi, balstoties uz objektīviem kritērijiem.
BPCMO dibinātāji ir:
-AS Delfi Media;
-AS Postimees Grupp;
-AS Õhtuleht Kirjastus;
-AS Äripäev.