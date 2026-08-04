Rīgas centrs, Kafejnīca.
Rīgas centrs, Kafejnīca.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Samaksāju es, bet naudu saņem kafejnīca?” Pircēji nesaprot, kāpēc kafejnīcā jāmaksā depozīta maksa 0

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LA.LV
10:39, 4. augusts 2026
Stāsti Izpēte

Depozīta sistēma Latvijā jau kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu – daudzi iedzīvotāji rūpīgi krāj tukšās pudeles un skārdenes, lai vēlāk tās nodotu taromātā un atgūtu samaksātos 10 centus. Taču kafejnīcās situācija ne vienmēr ir tik pašsaprotama. Viena pozīcija čekā kādai sievietei lika aizdomāties – ja depozītu samaksā klients, bet tukšā pudele paliek kafejnīcā, kurš patiesībā saņem atpakaļ šos 10 centus?

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Annija sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Pārskatīju vakardienas kafejnīcas čeku un pamanīju, ka rēķinā ir pieskaitīta depozīta maksa par kvasa pudeli.

Un tad sāku domāt… Ja es samaksāju depozītu, tad vai man nākamreiz vajadzētu paņemt pudeli līdzi? Jo parasti pudeles paliek kafejnīcā.
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Latvijā depozīta maksa (10 centi) nav maksa par dzērienu vai pudeli. Tā ir atmaksājama drošības nauda, kuru atgūst tas, kurš nodod depozīta iepakojumu. Faktiski sanāk, ka es esmu samaksājusi depozītu, bet atmaksu saņem kafejnīca.”

Ieraksts izraisījis plašu diskusiju, un daudzi dalījās ar līdzīgu pieredzi.

Zane raksta: “Lidiņā arī. Es būtu atstājusi tukšo pudelīti uz galda, bet, pamanot šo čekā, sašūmējos un iebāzu somiņā. Galu galā, es taču par viņu tātad esmu samaksājusi!”

Kāds cits lietotājs piebilst: “Es nesen sasmējos, jo kādā kafejnīcā personāls ļoti centīgi novāca tukšās pudeles, bet nekādus citus traukus.”

Savukārt Linda norāda uz situāciju, kas, viņasprāt, ir vēl problemātiskāka: “Man liekas absurdi, ka to iekļauj rēķinā kā atsevišķu vienību. Vienreiz man atnesa dzērienu jau pārlietu glāzē, pēc tam čekā redzu, ka pieskaitīti tie 10 centi. Es to pudeli pat redzējusi nebiju. Biš tāda čakarēšana ir ar šo.”

Tikmēr Liene uzskata, ka problēma nav tik būtiska: “Ja ir vēlme staipīt pudeli dēļ 10 centiem, tad var ņemt līdzi no kafejnīcas. Personīgi man tie 10 centi neuztrauc. Es atstātu pudeli kafejnīcā.”

Lai noskaidrotu, kā šādas situācijas vērtē pēc normatīvajiem aktiem, LA.LV vērsās PTAC.

PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vecākā eksperte Eva Eglīte skaidro, ka, ja ēdināšanas vietā depozīta iepakojums nonāk klienta rīcībā, depozīta maksa var tikt iekļauta rēķinā.

“Klientam ir tiesības izvēlēties, vai šo iepakojumu ņemt līdzi un atgūt 0,10 eiro, nododot to kādā no depozīta punktiem, vai arī atstāt turpat, tādējādi tukšajam iepakojumam paliekot uzņēmuma rīcībā,” skaidro Eglīte.

Savukārt, ja ēdināšanas vietā dzēriens tiek ieliets glāzē vai depozīta iepakojums klienta rīcībā nemaz nenonāk, depozīta maksu par šo dzērienu uzņēmums nedrīkst iekasēt.

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad klients ir samaksājis depozītu un saņēmis pudeli, viņam ir visas tiesības to paņemt līdzi un vēlāk nodot depozīta punktā, atgūstot samaksātos 10 centus. Ja pudele tiek atstāta kafejnīcā, depozīta atmaksu vēlāk var saņemt uzņēmums, nododot iepakojumu depozīta sistēmā.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai jūs kafejnīcā ņemtu tukšo depozīta pudeli līdzi?

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